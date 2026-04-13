Jorge Sapag sobre Rolando Figueroa: "Este es un gobierno de orden"

El ex gobernador analizó la gestión provincial, habló del futuro del MPN y de su libro, que trata sobre el proceso que llevó al nacimiento y desarrollo de Vaca Muerta.

A días de presentar en Neuquén su libro “Vaca Muerta, tesoro y faro para a Argentina” , el ex gobernador Jorge Sapag estuvo en el piso de LMNeuquen en Vivo , para hablar de todos los temas: Los de actualidad y lo que lo llevaron a escribir sobre una de las tres formaciones geológicas más importantes del mundo.

Entre otras cuestiones, analizó la gestión de Rolando Figueroa al frente de la provincia y la calificó como la de “un gobierno de orden, en el sentido de haber ordenado las cuentas, algo que es muy difícil en una provincia de 70 mil empleados y 30.000 jubilados”.

“Esto requiere de mucha estrategia, de tener buenos colaboradores y ministros. Además, el MPN lo ha acompañado en el la Legislatura con los votos de los diputados, asegurando la gobernabilidad de la provincia, porque no hay nada más importante que la provincia”, dijo y explicó: “Las disputas electorales son para los tiempos electorales, no para hacer de eso una causa de inmolarse por ganar una elección”.

Lo que se viene en 2027

Advirtió que el año que viene Figueroa tendrá la oportunidad de ser reelecto y que eso “para Vaca Muerta es bueno”, al indicar que “a los empresarios les da tranquilidad que haya una continuidad de gobernanza”.

Consultado por el perfil político del actual gobernador, Sapag destacó la conformación de una organización electoral propia, por fuera del Movimiento Popular Neuquino. “Fue una estrategia muy inteligente porque lo demostró: le ganó al MPN y le resultó exitosa en lo que hace la estrategia de gobierno”, indicó.

Jorge Sapag - LMNPLAY (9) Claudio Espinoza

El futuro del MPN

“El partido tendrá que recomponerse, modernizarse, actualizarse a la demanda moderna y a las redes sociales. El MPN es un partido más tradicionalista. Ahora hay otros desafíos”, dijo Sapag, y señaló que esa tarea le corresponderá a una nueva dirigencia, “renovada”, que deberá tomar el control del MPN cuando se definan nuevas autoridades en agosto.

Analizó que la derrota en las elecciones de 2023 se dio en un contexto muy parejo, donde había muchos años de desgaste y que, a futuro, deberá buscar una cercanía con la población. “Eso es lo que tiene que hacer todo partido político hoy en Latinoamérica o en el mundo. Interpretar y saber exactamente qué es lo que quiere la ciudadanía”, apuntó.

El origen de Vaca Muerta

En la larga entrevista que concedió a LMNeuquén en Vivo, Sapag hizo un recorrido sobre los errores que se cometen en política pero también de los aciertos, como fue impulsar el desarrollo de la “roca madre” cuando casi nada se conocía sobre el tema y muchos lo subestimaban.

Narró los inconvenientes que se generaron con sectores gremiales y ambientalistas que se oponían al fracking. “Es falso el dilema de desarrollo o medio ambiente. No es desarrollo o medio ambiente, es desarrollo más medio ambiente. Lo que hay tener sustentabilidad económica y sustentabilidad ambiental, además de la sustentabilidad social”, advirtió.

El ex gobernador también dio detalles de las gestiones con el gobierno nacional de aquel entonces (2013) para lograr que se inicie el primer proyecto piloto entre YPF y Chevron.

Jorge Sapag - LMNPLAY (4) Claudio Espinoza

Los desafíos del futuro

“Un error ha sido la falta de difusión respecto de qué es Vaca Muerta y qué representa como riqueza”, dijo, al tiempo que señaló la necesidad de lograr “ese equilibrio entre la riqueza que se genera y el resto de los sectores sociales que necesitan ver esto”.

En este sentido, dio como ejemplo que hoy un alquiler al que no está dentro del sector hidrocarbúrífero le lleva el 50 por ciento o más por de su salario. “Entonces, allí creo que tenemos que apuntar, a buscar un equilibrio”.