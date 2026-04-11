El mapa del plan vial que ejecuta Rolando Figueroa

Las rutas que se terminaron, las que se están haciendo y las que se van a licitar. Además de los tramos de las nacionales que se transferirán al ámbito de la provincia.

El gobierno provincial desarrolla un ambicioso plan de obras viales , con el objetivo de mejorar la accesibilidad y una conectividad segura a los distintos destinos neuquinos, no sólo turísticos, sino también los vinculados a la producción y a la actividad económica en general.

Todo con el propósito, expuesto por el propio gobernador Rolando Figueroa en más de una oportunidad, de achicar el déficit en obra pública, que al comenzar su gestión se había estimado en 4.000 millones de dólares.

En este año, según datos oficiales, se están ejecutando e iniciando 850 kilómetros nuevos, lo que equivale a dos terceras partes de toda la obra vial realizada en la historia de Neuquén. En total, se intervinieron 1.461 kilómetros de rutas , priorizando la conformación de circuitos que integren el territorio.

obras en rutas

Las rutas

Una de las tareas que ya se inició fue la repavimentación de más de 374 kilómetros de rutas, con la demarcación horizontal de 300 kilómetros, comenzando por la ruta 13 y continuando por la 17, 23, 43, 46 y 60.

Las obras en ejecución permiten consolidar ejes estratégicos, como la ruta 23, que conecta Junín de los Andes con el Paso Internacional Pino Hachado.

Y de integración de Aluminé y Villa Pehuenia con la ruta 11 hasta Moquehue. También se repavimentaron 51 km de la ruta 46 y la Cuesta del Rahue, mientras avanzan la 60, 61, 62, 63 y 65 y se iniciará la construcción del Puente de Cuyín Manzano tras obtener permisos de parques nacionales.

plan vial neuquen 2026

Las petroleras

En la región Vaca Muerta se ejecutan 23 kilómetros de circunvalación de Añelo en la Ruta 17, conectando con rutas 7 y 8, desviando tránsito pesado y mejorando la seguridad vial. Además, se firmó un memorándum con operadoras hidrocarburíferas para financiar nuevas obras, como la repavimentación de rutas 7, 8 y 51 desde Rincón de los Sauces hasta Añelo, sujetas a tratamiento legislativo.

Para este año se proyecta la pavimentación de la ruta provincial 54 hasta Manzano Amargo, que junto con la 43 consolidará un corredor turístico completamente asfaltado, además del inicio de 91 kilómetros que conectan Andacollo, Los Guañacos, Los Miches y el paso internacional Pichachén.

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Circuito norte-centro-sur

Sobre la ruta provincial 21, se avanza con obras viales desde Loncopué hasta El Huecú y en 2027 se continuará hasta El Cholar y el río Reñi Leuvú, completando el circuito norte-centro-sur.

En la Región de los Lagos del Sur se licitó el Acceso Alternativo Norte a San Martín de los Andes (una obra estimada en 6 millones de dólares), la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus (16 millones de dólares) y obras de rotondas y pavimentación en la ruta nacional 40.

En la región Confluencia

El gobernador Figueroa adelantó en su momento que se iniciarán siete intervenciones estructurales que transformarán la circulación en el área metropolitana: puentes en altura sobre la ruta provincial 67 y la ruta nacional 22, Casimiro Gómez y Los Paraísos, ruta 7 Conquistadores del Desierto y Fasinpat.

También rotondas y colectoras en la misma ruta provincial a la altura de Centenario, con conexión interurbana desde el Autódromo Provincial; y la duplicación de calzada de 67 (19 kilómetros), destinada a ordenar el tránsito pesado y la logística energética.

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Zonas urbanas

En el ámbito urbano, el gobierno provincial continuará impulsando pavimento y movilidad en todo el territorio neuquino. En 2025 se ejecutaron 22 mil millones de pesos en obras de conectividad urbana en 25 municipios, y este año se invertirán más de 50 mil millones.

Durante este año y el próximo, la provincia del Neuquén proyecta culminar 11 obras viales en las rutas 62, 60, 65, 46, 43, 11, 63, 7, 17 y en los tramos 1, 2 y 3 de la ruta 23. Las fechas estimadas de finalización van desde junio de este 2026 a diciembre de 2027.

La primera obra que se prevé terminar es la que se ejecuta en rutas 7 y 17, que cuenta con un avance de más del 80 por ciento. La fecha estimada de finalización es junio de este año.

Y la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17, en el bypass de Añelo, que se ejecuta en 23 kilómetros. Esto permitirá desviar el tránsito pesado de la travesía urbana de la localidad y fue priorizada para mejorar la circulación y la seguridad vial en torno a Vaca Muerta.

Los tramos de rutas nacionales

Un tema que estaba pendiente era la transferencia de tramos de rutas nacionales al ámbito de la provincia. Y que comenzó a saldarse con la firma del acuerdo entre Rolando Figueroa y el ministro del Interior, Diego Santilli, comprendiendo la totalidad de la ruta 242 y el tramo de la 22 entre Neuquén capital y Arroyito.

Se trata de un pedido que la provincia inició en 2024 y que se centraba en la necesidad de mejorar el estado de las rutas para fortalecer la seguridad y la conectividad vial y optimizar la productividad y la eficiencia de las diferentes actividades económicas de la región. Allí se instalarán peajes y pesaje para los camiones, con el objetivo de para que no se destruya el asfalto.