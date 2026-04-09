Acuerdo histórico: Neuquén firmará la transferencia de las Rutas 22 y 242 con Nación

Lo anunció el gobernador Rolando Figueroa e informó que este viernes suscribirá el acuerdo con el ministro del Interior, Diego Santilli. Es un pedido que la Provincia inició en 2024.

El gobernador Rolando Figueroa anunció que este viernes firmará con el ministro del Interior, Diego Santilli la transferencia a la Provincia de tramos de las rutas nacionales 22 y 242 que se encuentran en territorio neuquino.

“Hemos planteado un programa para poder trabajar con la Nación y las rutas nacionales”, señaló el gobernador durante una entrevista con Infobae y relató que “mañana nos van a transferir parte de dos rutas nacionales que hemos solicitado, donde vamos a poner peaje y pesaje para los camiones para que no se destruyan las rutas”.

Figueroa detalló que “nos van a transferir la ruta 242, que es parte del paso internacional Pino Hachado. Y, por otro lado, parte de la ruta 22, que es el ingreso desde Río Negro en la capital neuquina hasta Arroyito”.

En 2024, el gobernador neuquino y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck habían solicitado a Vialidad Nacional la transferencia de estos y otros tramos de rutas nacionales que se encuentran en ambas provincias.

El pedido se centraba en la necesidad de mejorar el estado de las rutas para fortalecer la seguridad y la conectividad vial y optimizar la productividad y la eficiencia de las diferentes actividades económicas de la región.

ruta 22 plottier María Isabel Sánchez

Inversión provincial en rutas

“La provincia del Neuquén tiene 1.150 kilómetros hechos en toda su historia”, indicó Figueroa y destacó que desde su gestión “estamos repavimentando la mitad y estamos haciendo 850 kilómetros de rutas nuevas, muchas en la cordillera para promocionar el turismo en distintas zonas emergentes”.

Explicó que se trata de una importante inversión con fondos provinciales y comentó que también se está trabajando con la industria hidrocarburífera para el desarrollo de “toda la infraestructura que tiene vinculación con Vaca Muerta”.

figueroa infobae

El gobernador manifestó que toda la inversión pública fue evaluada con el objetivo de que genere “externalidades positivas”. “La inversión del Estado tiene que generar mucha más riqueza que la inversión propiamente dicha”, agregó.

Dijo que en todos los casos se trata de obra pública gestionada y financiada por el gobierno provincial. “Nación tomó un rumbo cuando nosotros asumimos, nos trazaron unas reglas de decir ‘bueno, nosotros vamos por el déficit fiscal, no se puede gastar más de lo que ingresa y no vamos a hacer obra pública’”, añadió.

“Teníamos dos caminos: llorar y quejar o hacer”, explicó y aseguró que “nos pusimos a hacer. Reunimos a todos los intendentes, planteamos cuál era el problema y trazamos un desarrollo de la infraestructura que estaba retrasada”. “Cuantificamos que el retraso que tenía Neuquén era de 4.000 millones de dólares de infraestructura que se necesitaba”, concluyó.