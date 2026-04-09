Figueroa impulsa la formación para que el trabajo sea primero para los neuquinos

El gobernador aclaró que quienes quieran radicarse en la provincia deben tener trabajo previo. Destacó la formación a través del Instituto Vaca Muerta (IVM).

El gobernador advirtió que el desarrollo energético también exige una fuerte inversión en infraestructura.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió al crecimiento demográfico que vive Neuquén a partir del desarrollo de Vaca Muerta . “Para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo, no nos sobra ningún puesto de trabajo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que el crecimiento económico impulsado por la industria energética exige mano de obra calificada. “Para tener trabajo en Neuquén hay que formarse. Para eso tenemos el Instituto Vaca Muerta y estamos desarrollando todo un mecanismo para poder preparar primero a los neuquinos”, explicó.

Repasó la receta neuquina de éxito que permitió sostener la obra pública e inversión en infraestructura, pero que además impactó en una mejora de indicadores sociales y laborales en los últimos dos años.

“Eso nos está permitiendo ser la provincia que más crece en generación de empleo y de empresas, haber disminuido la pobreza un 59% en dos años y haber reducido la desocupación en alrededor de un 55%”, aseguró.

Instituto Vocacional Vaca Muerta - polo Tecnologico (3) Claudio Espinoza

El gobernador reconoció que “somos la provincia que más vende en los supermercados, donde más trabajo hay en la construcción y donde más se ha construido”.

Figueroa reforzó el concepto de cambio y repasó las decisiones políticas y los pactos de gobernanzas con los intendentes que permitieron reasignar prioridades, atendiendo las reales necesidades de todas las regiones.

“Modificamos la normativa, ordenamos el Estado, lo achicamos, eliminamos gastos superfluos y jubilaciones de privilegio”, detalló y amplió que se redujo gastos y se eliminó privilegios para mejorar la capacidad de gestión y planificación.

Instituto Vocacional Vaca Muerta - polo Tecnologico (4) Claudio Espinoza

El gobernador advirtió que el desarrollo energético también exige una fuerte inversión en infraestructura para acompañar el crecimiento poblacional y productivo.

“Hemos pagado muchísima deuda y ya hemos reducido la deuda pública un 38 por ciento, pero estamos apalancándonos con financiamiento para llegar al plató de producción de 2030 con la infraestructura que necesitamos”, explicó Figueroa.

Instituto Vaca Muerta: la decisión estratégica

Neuquén decidió anticiparse al crecimiento que generará Vaca Muerta con una estrategia clara: formar a los trabajadores que necesita la industria energética y garantizar que esas oportunidades laborales queden en manos neuquinas. Esa visión se concretó en el Instituto Vaca Muerta, un centro de formación técnica que funciona en el Polo Científico Tecnológico de la ciudad y que es resultado del trabajo conjunto entre el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y la empresa YPF, la principal compañía energética del país que conduce Horacio Marín.

A partir de esta articulación entre la Municipalidad, Provincia y sector privado, la capital neuquina puso en marcha un modelo de formación directamente vinculado con las necesidades de la industria del Oil & Gas.

El objetivo es preparar técnicos y trabajadores que puedan incorporarse rápidamente a una actividad que se proyecta como uno de los motores económicos más importantes de la Argentina en las próximas décadas.

La iniciativa parte de una premisa clara: que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en oportunidades concretas para la región y que los puestos de trabajo que genera la industria puedan ser ocupados por neuquinos y neuquinas. Para eso, Municipalidad y Provincia impulsaron un sistema de capacitación directamente vinculado con la demanda real del sector energético.