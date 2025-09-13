¿Cómo funcionará el Instituto Vaca Muerta?: YPF ofrecerá ocho carreras en el Polo Tecnológico

Las universidades e YPF tendrán espacio en este nuevo edificio para formar a los neuquinos que quieren insertarse en la industria petrolera.

Este viernes se cortaron las cintas de la segunda nave del Polo Tecnológico de Neuquén. El nuevo módulo ya tiene un destino específico: albergará las aulas de cuatro universidades públicas y privadas y el flamante Instituto Vaca Muerta (IVM) , una apuesta de YPF para formar a los jóvenes que quieran insertarse en la industria petrolera, que proyecta crear 17 mil nuevos puestos de trabajo a 2030.

El intendente Mariano Gaid o aclaró que el 22 de septiembre le entregarán la llave a YPF para que inicie el desarrollo de los laboratorios y aulas en la segunda nave del Polo Tecnológico. Se espera que la petrolera de mayoría estatal haga una inversión de 15 millones de dólares para acondicionar el espacio, que podría recibir a los primeros estudiantes a mitad de 2026.

"El IVM va a ofrecer una formación técnica especializada en Upstream, que será inédita en la región, basada en la práctica real y teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa", informaron desde YPF.

La sede en el Polo Tecnológico de Neuquén ofrecerá formación con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico para que los estudiantes puedan formarse en la última tecnología disponible y con la participación de los especialistas de la propia industria. "Contará con un pozo escuela, que estará ubicado en Río Neuquén, donde podrán realizar las prácticas y maniobras críticas para la formación de los operadores", agregaron.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (74) Sebastián Fariña Petersen

La propuesta educativa del instituto será de alta Especialización en Upstream O&G en ocho perfiles críticos como los de Operadores de Perforación, de Fractura Hidráulica, de Producción, de Mantenimiento Eléctrico y Mantenimiento Mecánico, de Instrumentación, de Plantas de tratamiento de Agua y Crudo y Plantas de Tratamiento de Gas.

"Esta formación de operadores contempla una carga horaria de 324 horas a realizarse durante 4 meses. Además de formar a los ingresantes a la industria, estará destinado a la formación continua del personal de las empresas que requieran actualización o reconversión tecnológica, así como capacitación en seguridad operativa para el personal no técnico que requiera ingresar a un campo petrolero", señalaron.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (25) Sebastián Fariña Petersen

"El IVM es una propuesta educativa que complementará la oferta académica que ya existe y aspira a convertirse en una referencia para el ingreso a la industria, achicando la brecha de conocimiento y permitiendo a los futuros o actuales operarios y técnicos poder ganar experiencia en instalaciones reales y bajo un entorno controlado", agregaron.

Un ecosistema de innovación y educación

Diego Manfio, vicepresidente de Ingeniería Sima y titular del Plan Estratégico de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Neuquén, explicó que el objetivo del instituto es brindar capacitación a las personas y también brindar recursos a las empresas, que muchas veces no encuentran talentos calificados para expandirse. "Esa es la sinergia que va a existir para generar más empleo meritocráticos de calidad, genuinos, y que sea para los neuquinos", afirmó.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (72) Sebastián Fariña Petersen

En diálogo con LMNeuquén, explicó que el objetivo es crear un ecosistema entre las tres naves del Polo Tecnológico. Así, la nave una ofrece espacio de coworking para emprendedores y permitirá que los estudiantes avanzados de las universidades realicen allí sus tesis y trabajen los primeros seis meses después de graduación, para inspirarse en sus emprendimientos y hasta conectar con futuros empleadores. "Van a estar muy cerca de las empresas", dijo.

"Hay mucho para innovar en biomedicina, biotecnología, en las nuevas cosas que también trascienden a Vaca Muerta. Cuando no esté Vaca Muerta, ¿a qué nos vamos a dedicar los neuquinos? Y quizá con conocimiento tengamos una proyección para el resto de las cosas que hay en la economía y bueno, también las energías renovables, el hidrógeno y el resto de las actividades económicas", aseguró.