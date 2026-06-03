Una por una, todas las líneas de crédito que ofrece el BPN

El banco ofrece líneas de crédito para proyectos personales, vehículos, tecnología, energía sustentable y equipamiento del hogar.

El acceso al crédito sigue siendo una de las herramientas más importantes para concretar proyectos personales. En ese contexto, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) cuenta con una amplia oferta de préstamos diseñados para acompañar distintas necesidades de sus clientes, con montos que alcanzan hasta los $25 millones y plazos de financiación de hasta seis años.

Desde créditos personales de libre destino hasta líneas específicas para la compra de vehículos, electrodomésticos, equipamiento informático o soluciones vinculadas a la energía sustentable, la entidad ofrece alternativas con tasas fijas en pesos y modalidades de gestión presenciales y digitales.

A continuación, desde LM Neuquén te traemos un repaso por cada una de estas opciones de financiamiento disponibles para los neuquinos.

Nueva línea de crédito para reestructuración de deuda

Este lunes, el BPN anunció una nueva línea de crédito para la reestructuración de deudas, orientada a brindar soluciones concretas a clientes que necesiten ordenar su situación financiera y recuperar previsibilidad en sus pagos.

BPN (10) Claudio Espinoza

La nueva herramienta está dirigida a clientes de Banca Personas que registren una situación crediticia distinta a nivel normal según la clasificación del BCRA, y permitirá cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que mantengan con el banco, consolidándolas en una única financiación.

De esta manera, el Banco posibilita la refinanciación de deudas aliviando la situación financiera de las familias neuquinas permitiéndoles acceder a valores de cuotas menores a partir de las características de la nueva línea.

La línea estará disponible a partir del 16 de junio y establece un monto máximo a refinanciar de hasta 50 millones de pesos con un plazo máximo de hasta 36 meses. Las condiciones de tasa serán diferenciadas según el vínculo con la entidad: UVA + 15% para quienes perciban sus ingresos a través de BPN y la opción de UVA + 20% para clientes sin acreditación de haberes.

Los préstamos serán otorgados en pesos, cuyos importes se expresan en cantidad de Unidades de Valor Adquisitivo “U.V.A.”, actualizables mediante la aplicación del C.E.R. (Coeficiente de Estabilización de Referencia).

BPN (2) Claudio Espinoza

La línea de reestructuración anterior, aún vigente

El banco actualmente cuenta con una línea de Reestructuración de Deudas, destinada a clientes que registren atrasos en sus compromisos crediticios o presenten un posible deterioro en su capacidad de pago en el corto plazo. Esta alternativa, sin monto máximo establecido, permite incluir una o varias operaciones crediticias que el cliente tenga vigentes, con un plazo de hasta 72 meses y una tasa fija del 60% nominal anual.

Ambas herramientas forman parte de una estrategia integral orientada a facilitar la reorganización financiera de los clientes, simplificar la administración de sus obligaciones y ofrecer esquemas de pago más adecuados a cada situación particular.

Préstamos Personales

Con los Préstamos Personales del BPN, los clientes pueden acceder a financiamiento de hasta $15 millones para concretar proyectos, afrontar gastos importantes o cumplir objetivos personales. La línea ofrece una gestión ágil, tanto desde Home Banking y la App BPN como en cualquiera de las sucursales de la entidad.

La propuesta se destaca por sus plazos flexibles, que llegan hasta 72 cuotas, y por contar con tasa fija en pesos, lo que permite conocer desde el inicio el valor de cada cuota y planificar mejor las finanzas personales.

El trámite puede realizarse de manera completamente digital: basta con simular el crédito, elegir el monto y definir la cantidad de cuotas. La aprobación queda sujeta a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes para cada segmento de clientes.

BPN (6) El BPN tiene una línea de crédito joven. Claudio Espinoza

Préstamo para Equipamiento Informático

Pensado especialmente para docentes y estudiantes primarios, secundarios y universitarios, este préstamo permite financiar la compra o renovación de computadoras, notebooks y otros dispositivos tecnológicos indispensables para el estudio y el trabajo.

La línea ofrece hasta $5 millones, con plazos de hasta 36 meses y una tasa preferencial, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan acceder a equipamiento informático sin realizar un gran desembolso inicial.

El beneficio alcanza a estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios, así como a docentes de la provincia del Neuquén. La financiación se canaliza a través de comercios adheridos y está sujeta a evaluación crediticia por parte del banco.

Préstamo Destino Específico: Energía Sustentable

El BPN impulsa el acceso a tecnologías más eficientes mediante una línea destinada a financiar soluciones vinculadas con la energía sustentable y la movilidad eléctrica. El objetivo es acompañar inversiones que permitan reducir el consumo energético y promover hábitos más amigables con el ambiente.

La financiación alcanza a paneles solares, artefactos solares, bicicletas eléctricas y tradicionales, monopatines eléctricos y motos eléctricas. Los montos pueden llegar hasta $15 millones para proyectos solares gestionados mediante entes proveedores y hasta $6 millones para el resto de los destinos.

Además de ofrecer plazos de hasta 60 meses y tasa fija, la propuesta contempla condiciones especiales para jóvenes de entre 18 y 35 años, quienes pueden acceder a una tasa bonificada para determinadas opciones de movilidad sustentable.

BPN (7) Claudio Espinoza

Préstamo Destino Específico: Auto y Moto

Para quienes buscan renovar su vehículo o concretar la compra de su primer auto o motocicleta, el BPN dispone de una línea de crédito específica que permite financiar unidades nuevas y usadas mediante un trámite sencillo y transparente.

La financiación puede cubrir hasta el 100% del valor de vehículos 0 kilómetro y hasta el 75% en el caso de usados, con montos de hasta $25 millones y plazos que se extienden hasta 72 meses. La garantía requerida es a sola firma, presentando la factura proforma correspondiente.

La propuesta incluye beneficios para distintos segmentos de clientes y contempla tasas promocionales para jóvenes de entre 18 y 35 años. Todo el proceso se realiza a través de concesionarios adheridos y está sujeto a aprobación crediticia.

Préstamo Destino Específico: Electrodomésticos

Actualizar el hogar o equiparlo con nuevos electrodomésticos es más accesible mediante esta línea de crédito diseñada para financiar compras en comercios adheridos, con condiciones claras y previsibles para los clientes.

El préstamo permite acceder a montos de hasta $5 millones, con plazos de devolución de hasta 36 meses y tasa fija en pesos. De esta manera, es posible distribuir el costo de la compra en cuotas mensuales iguales y consecutivas.

La línea está orientada a la adquisición de electrodomésticos de uso doméstico y se presenta como una herramienta para modernizar el hogar, incorporar mayor eficiencia energética o reemplazar equipos antiguos sin afectar significativamente el presupuesto familiar.

Créditos hipotecarios del BPN

Desde el 8 de mayo está abierta la inscripción para acceder a los créditos no bancarios para la construcción o ampliación de viviendas que puso en marcha la provincia de Neuquén. En total, esperan otorgar este año más de 4 mil herramientas crediticias a una tasa del 2% anual, un número muy inferior al que ofrecen las entidades bancarias.

Los candidatos para inscribirse en el crédito son familias o individuos neuquinos de entre 18 y 65 años que cuenten con un terreno escriturado o en proceso de escrituración, y que tengan un ingreso familiar mínimo de un millón y medio de pesos por mes. Podrán hacerlo a través del sitio oficial.

Los requisitos para el crédito hipotecario

Tener entre 18 y 65 años .

. El crédito debe estar destinado a la vivienda única y de ocupación permanente .

. Contar con la escritura del inmueble a nombre del solicitante.

a nombre del solicitante. Poseer una inscripción actualizada en el RUPROVI 2.0 .

. El pago de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

de los ingresos netos del grupo familiar. Ingreso neto máximo del grupo familiar de $6.500.000 (equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud).

(equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud). Se requiere una garantía hipotecaria en primer grado y seguros de vida e incendio.

y seguros de vida e incendio. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género .

ni en el . No podrán inscribirse quienes ya tengan un crédito y/o adjudicación vigente con ADUS / IPVU.

Neuquén crédito hipotecario

Características de los créditos hipotecarios

Los proyectos no pueden superar los 90 m².

Construcción de Vivienda

Monto Máximo h asta $150.000.000 .

asta . Financiamiento h asta el 100% del presupuesto de la obra.

asta el del presupuesto de la obra. Plazo Máximo h asta 240 meses (20 años) .

asta . Tasa y Actualización: TNA 2% con capital ajustable por UVI .

TNA con capital ajustable por . Desembolsos: Se realizan en tres etapas según el avance de obra (30%, 50% y 20%).

Se realizan en según el avance de obra (30%, 50% y 20%). Período de Gracia: 90 días corridos tras el último desembolso.

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