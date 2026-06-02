El BPN lanza una nueva línea de créditos para reestructurar y cancelar deudas

A partir del 16 de junio, la entidad incorporará una nueva línea destinada a que sus clientes puedan consolidar y cancelar sus compromisos crediticios.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció este lunes que pondrá en marcha una nueva línea de crédito para la reestructuración de deudas, orientada a brindar soluciones concretas a clientes que necesiten ordenar su situación financiera y recuperar previsibilidad en sus pagos.

La nueva herramienta está dirigida a clientes de Banca Personas que registren una situación crediticia distinta a nivel normal según la clasificación del BCRA , y permitirá cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que mantengan con el banco, consolidándolas en una única financiación.

De esta manera, el Banco posibilita la refinanciación de deudas aliviando la situación financiera de las familias neuquinas permitiéndoles acceder a valores de cuotas menores a partir de las características de la nueva línea.

La línea estará disponible a partir del 16 de junio y establece un monto máximo a refinanciar de hasta 50 millones de pesos con un plazo máximo de hasta 36 meses. Las condiciones de tasa serán diferenciadas según el vínculo con la entidad: UVA + 15% para quienes perciban sus ingresos a través de BPN y la opción de UVA + 20% para clientes sin acreditación de haberes.

Los préstamos serán otorgados en pesos, cuyos importes se expresan en cantidad de Unidades de Valor Adquisitivo “U.V.A.”, actualizables mediante la aplicación del C.E.R. (Coeficiente de Estabilización de Referencia).

Línea vigente

El banco actualmente cuenta con una línea de Reestructuración de Deudas, destinada a clientes que registren atrasos en sus compromisos crediticios o presenten un posible deterioro en su capacidad de pago en el corto plazo. Esta alternativa, sin monto máximo establecido, permite incluir una o varias operaciones crediticias que el cliente tenga vigentes, con un plazo de hasta 72 meses y una tasa fija del 60% nominal anual.

Ambas herramientas forman parte de una estrategia integral orientada a facilitar la reorganización financiera de los clientes, simplificar la administración de sus obligaciones y ofrecer esquemas de pago más adecuados a cada situación particular.