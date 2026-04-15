River perdería a un titular y a otra figura para el Superclásico ante Boca

Eduardo Coudet sufrirá una baja sensible de cara al próximo partido contra Boca en el estadio Más Monumental.

River se enfrentaba a Carabobo en la noche del miércoles por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio Más Monumental. A pocos días del Superclásico contra Boca , Eduardo Coudet tomó la decisión de poner un equipo alternativo salvo algunas excepciones.

Uno de los habituales titulares que arrancó en el once inicial fue Fausto Vera . El ex Atlético Mineiro era una de las fijas para el partido contra Boca, pero debió ser sustituido a los 18 minutos de la primera parte, tras quejarse de una lesión en su rodilla. Aunque el futbolista deberá hacerse estudios, todo indica que no podrá ser tenido en cuenta para el próximo encuentro. Por su problema en la rodilla derecha, quien ingresó en su lugar fue Aníbal Moreno.

RIVER PIERDE A UN TITULAR HABITUAL Y ARRIESGA A OTRO A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Fausto Vera pidió el cambio por lesión antes de los 20' del PT del partido ante Carabobo en la CONMEBOL #Sudamericana y en su lugar entró Aníbal Moreno. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/25HiEY0AiH

El técnico del Millonario había elegido la siguiente formación inicial para el duelo ante los venezolanos: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera; Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Joaquín Freitas.

Por el lado de Boca también hay una baja confirmada: en el partido de Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, Agustín Marchesín debió ser sustituido a los 13 minutos del primer tiempo y el parte médico arrojó una rotura en su ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo marginará de las canchas por el resto del año.

Juanfer Quintero, otro que estará en duda

A pesar de que el colombiano Juanfer Quintero no es titular con Coudet, su presencia en el banco de suplentes como revulsivo resulta clave, más pensando en un duelo ante Boca, rival al que le marcó uno de los goles más importantes de la historia de River en la final de Madrid.

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Sin embargo, es otro de los jugadores que debió salir del campo de juego tras sufrir una molestia. En el banco de suplentes se lo pudo ver con gestos de fastidio, sembrando dudas sobre su disponibilidad parea el Superclásico del próximo domingo.

Se viene el Superclásico entre Boca y River, con árbitro neuquino

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el próximo Superclásico entre River y Boca, en una designación que pone fin a las versiones y candidatos que circularon en los últimos días.

El neuquino se impuso en la consideración final por sobre otros nombres que estaban en análisis dentro del ámbito arbitral, en una lista que incluía a varios jueces con experiencia en partidos de alto voltaje.

Herrera, árbitro internacional desde hace varios años, cuenta con trayectoria en encuentros decisivos tanto a nivel local como internacional, incluyendo finales y competencias de Conmebol. Además, ya dirigió Superclásicos en el pasado, lo que pesó a su favor al momento de la elección.

La designación no pasó desapercibida, ya que el nombre del juez generaba expectativa en la previa por tratarse del partido más importante del calendario local. Con esta confirmación, el foco ahora pasará al armado de los equipos y a la logística de un encuentro que promete máxima tensión dentro y fuera de la cancha.

dario herrera

Herrera dirigió seis Superclásicos con antecedentes marcados por la paridad, la polémica y una leve tendencia favorable a Boca. El primer partido que dirigió fue el 0-0 de 2015 por Copa Libertadores en La Bombonera, suspendido por el episodio del gas pimienta.

Ese mismo año arbitró el triunfo xeneize por 1-0 como visitante con gol de Nicolás Lodeiro pero en 2016 volvió a dirigir otro empate sin goles. En 2022 estuvo presente en dos victorias de Boca, tanto por Copa de la Liga como por Liga Profesional.

El último antecedente que tuvo fue en 2023, en el triunfo 1-0 de River con gol de Miguel Borja, un encuentro que terminó en escándalo con siete expulsados tras una gresca.