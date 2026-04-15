Se trata de un nuevo episodio a menos de 24 horas del ataque de un joven que terminó quitándose la vida.

Luego del tiroteo escolar en Turquía este martes, que dejó 16 heridos, este miércoles ocurrió un nuevo ataque armado en un instituto de Kahramanmara, en el mismo país.

En esta ocasión, el gobernador Mükerrem Ünlüer informó de que se produjeron cuatro muertes . Según las primeras determinaciones, hay al menos 20 heridos. El episodio tuvo lugar en el interior de Anatolia , al sur de país, específicamente a unos 200 kilómetros de Sanliurfa, donde ocurrió el ataque este martes.

A su vez, Ünlüer señaló que entre los fallecidos se encontraba un ‌profesor, y añadió que el autor de los disparos era un estudiante que utilizó las armas de ‌su padre ocultas en una mochila para llevar a ‌cabo el ataque. El a utor de los disparos , Isa Aras Mersinli de 14 años, se sucidio tras la masacre.

"Él también falleció. Se disparó durante el altercado. Se desconoce si fue un suicidio o si se disparó durante el altercado. El alumno de octavo grado que provocó el incidente es uno de nuestros estudiantes, y su padre es un expolicía. Sospechamos que llevó sus armas. Llegó con 5 pistolas y 7 cargadores y entró en 2 aulas", declaró el gobernador turco.

Otro tiroteo dejó cuatro muertos en una escuela de Turquía y hay 20 heridos

Estudiantes escapaban del tiroteo por las ventanas del colegio

Según la Delegación del Gobierno, cuatro de los heridos se encuentran en grave estado. Los ministros de Interior y Educación se desplazaron a la zona, mientras se ha encargado a cuatro fiscales la investigación del caso. Según trascendió, en la última hora el padre del atacante, Uur Mersinli, fue detenido.

El ataque generó gran tensión en el lugar, ya que padres de alumnos acudieron al Instituto Ayser Çalik buscando a sus hijos, mientras muchos de ellos todavía escapaban. Numerosas ambulancias fueron desplazadas al lugar y las cadenas de TV turcas mostraron imágenes de cuerpos cubiertos y de personas heridas siendo evacuados.

Incluso, un video circuló rápidamente a través de redes sociales donde se muestra a decenas de estudiantes escapando por las ventanas del colegio, huyendo de las balas del atacante.

Las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas mortales son un docente y tres alumnos de entre 10 y 11 años, aunque la cifra podría aumentar.

Escape de estudiantes del tiroteo en turquia

Organizaciones de la sociedad civil han alertado del aumento de armas con y sin licencia en Turquía durante la última década. Según datos de la Fundación Umut, en 2025 se produjeron 3.422 incidentes de violencia con armas, en su mayoría de fuego, en los que murieron 2.225 personas.

Hasta el día de ayer, este tipo de ataques se trataba de una situación novedosa, ya que no son frecuentes este tipo de ataques allí.

Brutal tiroteo en una escuela de Turquía: el atacante se mató y dejó al menos a 16 heridos

Un violento tiroteo sacudió este martes un colegio de Turquía. El ataque dejó a 16 personas heridas, diez de ellas estudiantes. Todo sucedió cuando un joven abrió fuego indiscriminadamente con una escopeta y se suicidó. El brutal ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Además de los diez estudiantes, resultaron heridos cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor, informó el Ministerio de Interior de Turquía en un comunicado.

El atacante era un exalumno de 19 años. Se había atrincherado en el colegio, según el diario Hürriyet y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.