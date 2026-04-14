Brutal tiroteo en una escuela de Turquía: el atacante se mató y dejó al menos a 16 heridos

El joven llegó al colegio con una escopeta y comenzó a disparar al azar contra profesores y alumnos. El revelador dato que se conoció tras el ataque. IMÁGENES SENSIBLES.

Hay varias personas internadas, una de ellas en estado delicado.

Un nuevo y violento tiroteo sacudió este martes un colegio . El ataque dejó a 16 personas heridas , diez de ellas estudiantes. Todo sucedió cuando un joven abrió fuego indiscriminadamente con una escopeta y se suicidó. El brutal ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Además de los diez estudiantes, resultaron heridos cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor, informó el Ministerio de Interior de Turquía en un comunicado.

Todos los heridos fueron hospitalizados y un profesor se encuentra en estado crítico, dijo el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.

Los videos registrados del ataque, muestran al tirador caminando por los pasillos de la escuela con una escopeta en mano disparando al azar. "Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos", describió un testigo a Hürriyet.

Tiroteo en una escuela de Turquía - al menos 16 heridos y el agresor se mató

Qué se sabe sobre el autor del tiroteo

El atacante era un exalumno de 19 años. Se había atrincherado en el colegio, según el diario Hürriyet y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.

"La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó el gobernador Sildak, en declaraciones a la televisión. Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó con la misma escopeta, muriendo en el acto", agregó.

Numerosas unidades de operaciones especiales de la Policía y equipos médicos acudieron al lugar. Las fuerzas de seguridad evacuaron a todos los estudiantes antes de entrar al edificio en busca del atacante.

El agresor había sido alumno de la escuela hasta el noveno grado y actualmente estaba inscripto en un sistema de educación a distancia.

tiroteo turquia

"Entró al salón de clases y disparó"

Un estudiante relató a la agencia Anadolu, administrada por el estado, que junto a un amigo saltaron por la ventana del aula para huir del atacante. "De repente entró y disparó. Disparó cuatro o cinco veces. Dos personas fueron alcanzadas. Luego fue al siguiente salón de clases", dijo Omer Furkan Sayar.

Según el diario Milliyet, el exalumno había compartido mensajes amenazantes en las redes sociales días antes: "Prepárense. Habrá un ataque en esta escuela en unos días. ¡Prepárense, castores!", escribió.

Tiroteo en una escuela de Turquía - al menos 16 heridos y el agresor se mató 1

Por el momento, se desconocen los motivos que impulsaron esta agresión y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el caso. Se trata de una situación novedosa en el país turco, ya que no son frecuentes este tipo de ataques allí.

El relato del crimen y el terror en una escuela de Santa Fe: "Entró y empezó a disparar a quien sea"

Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, abrió fuego dentro del establecimiento y mató a un compañero de 13 años. Otros dos estudiantes resultaron heridos. El ataque ocurrió durante la mañana de este lunes, en el inicio de la jornada escolar, y desató escenas de pánico dentro del colegio y en sus alrededores.

Los testimonios de los padres permiten reconstruir lo que pasó en tiempo real: desde la puerta de la escuela hasta los llamados desesperados que empezaron a circular en los teléfonos.

La dimensión del episodio quedó clara en una frase: "Mami, nos estamos yendo de la escuela, es un caos, es un caos, pero estoy bien". Según lo que le contó su hijo, los disparos fueron pocos pero suficientes para generar el pánico. "Fueron cuatro o cinco disparos… él entró y empezó a disparar a quien sea", dijo.