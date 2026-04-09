Nuevo detenido por el tiroteo en una escuela de Santa Fe: es acusado de ser partícipe secundario del ataque

El tiroteo en una escuela de Santa Fe que terminó con la vida de Ian Cabrera tiene a un nuevo adolescente implicado en el caso.

La investigación del crimen en la escuela de Santa Fe puede dar un giro inesperado.

Este miércoles se conoció que el alumno de 15 años que protagonizó un tiroteo en su escuela de Santa Fe y terminó con la vida de un compañero de 13 años y otros jóvenes heridos, era parte de una comunidad digital internacional que hacía alusión a otros episodios de violencia escolar e incluso trataba de imitarlos.

Con la investigación en curso y el secuestro del celular del tirador, se concretó la detención de un menor identificado como N.C, de 16 años. Está acusado de encubrir el crimen en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, episodio en el que Ian Cabrera de 13 años perdió la vida .

La Secretaría de Gestión Institucional, Virginia Couddanes , reveló que el arresto se concretó tras un operativo de vigilancia en distintas viviendas. El procedimiento se efectuó sobre la ruta 11 , donde oficiales de la Policía de Investigaciones provincial, junto a la Policía Federal y unidades especiales, detuvieron al implicado a la altura de la ciudad de Nelson.

De esta forma, este jueves se concretó una audiencia realizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la que la fiscal de menores, Carina Gerbaldo, lo imputó como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego en concurso real.

tirador santa fe Dos menores resultaron heridos en el tiroteo de la escuela Mariano Moreno.

A pesar de la imputación formal, no trascendieron públicamente detalles completos sobre la calificación jurídica debido al hermetismo con el que se lleva adelante la causa. De igual manera, en caso de ser hallado culpable, la pena máxima en expectativa supera los 10 años de prisión.

La secretaria Couddanes reveló que el joven habría tenido conocimiento previo del ataque y se trabaja sobre la hipótesis de una presunta red internacional que estaría detrás de la logística de estos ataques escolares: "Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe".

asesinato escuela santa fe (1) El tirador era parte de una comunidad que venera "delitos violentos, asesinatos violentos".

La Justicia autorizó un allanamiento en su vivienda, en la que se secuestraron elementos tecnológicos como su teléfono celular, aparatos electrónicos y simbología vinculada a la subcultura digital True Crime Community (TCC).

El tirador que mató a un compañero integra una comunidad que venera masacres escolares

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva reveló en conferencia de prensa este miércoles que se trató de un "caso inédito" en el país. "No es un caso aislado. No es un caso de bullying", explicó.

Acompañada del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y autoridades de la Policía Federal, revelaron que se está en presencia de un hecho perteneciente a una subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.

El tirador era parte de la TCC (True Crime Community), una subcultura digital que reúne a personas interesadas en el análisis, la discusión y, en algunos casos extremos, la admiración o emulación de crímenes reales, especialmente aquellos que involucran ataques violentos y homicidios masivos.