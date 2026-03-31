Muerte de Ian Cabrera: el impactante dato que une a su tía con el asesino de la escuela de Santa Fe

El triste suceso ocurrió este lunes por la mañana dentro de la Escuela N°40 Mariano Moreno.

La trágica muerte de Ian Cabrera , el niño de 13 años que murió asesinado este lunes por la mañana en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal en Santa Fe, cuando su compañero Gino ingresó con una escopeta doble caño y abrió fuego , continúa revelando detalles estremecedores.

El adolescente de 15 años mató de un disparo por la espalda a Cabrera. Este martes se realizó el velatorio de la víctima y se conoció una información escalofriante.

Según reveló Paula Bernini , notera de TN, la tía de Ian habría sido niñera del asesino . "Imaginemos lo que hoy está sintiendo esta mujer. No lo puede creer: crió a quien le disparó a su sobrino”, remarcó la periodista.

“Está en shock porque conoce a los dos: víctima y victimario. Nunca esperó una tragedia semejante", agregó. “Está en shock porque conoce a los dos: víctima y victimario. Nunca esperó una tragedia semejante", agregó.

Además, Bernini explicó que la tía de Ian estuvo al cuidado de Gino durante buena parte de su infancia "porque la madre tenía que trabajar y viajar".

el tirador de san cristobal

¿Quién es Gino, el tirador de San Cristóbal?

La triste noticia conmociona aún a la provincia de Santa Fe, luego de que el menor ingresara a la escuela y comenzara a disparar con una escopeta contra los estudiantes que se encontraban presentes.

El principal acusado del crimen es un adolescente de 15 años, Gino, que asistía a la misma escuela que Ian Cabrera. Según la reconstrucción de los investigadores, el joven metió el arma oculta dentro de un estuche de guitarra.

La misma habría sido cargada en el baño; segundos después salió y comenzó a disparar a sus compañeros. De acuerdo con los primeros datos que surgen en la causa, el atacante efectuó varios disparos dentro del colegio y no habría tenido un objetivo específico, ya que algunas versiones indican que actuó de manera indiscriminada.

Ian fue alcanzado por los tiros y murió en el lugar, mientras que otros dos estudiantes resultaron gravemente heridos y se encuentran internados.

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El abogado del atacante aseguró que el adolescente estaba bajo tratamiento psicológico y que desde chico atraviesa problemas de salud mental, incluso con antecedentes de ideas suicidas.

También descartó que el ataque haya sido consecuencia directa de una situación puntual de bullying o un conflicto específico dentro del colegio.

Por su edad —15 años—, Gino no es punible bajo la legislación vigente al momento del hecho, lo que limita las posibles consecuencias penales. Mientras tanto, la Justicia avanza con los peritajes y testimonios para intentar esclarecer qué motivó el ataque y qué responsabilidades pueden derivarse del caso.