Así despidieron a Ian Cabrera, el alumno que murió en el tiroteo escolar en Santa Fe

El adolescente de 13 años recibió un disparo este lunes y perdió la vida en el acto. Una caravana acompañó a la familia en San Cristóbal.

Un brutal tiroteo escolar tuvo lugar en la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe . Un alumno de 15 años fue armado a la escuela y mató a otro chico de 13 años y otros dos resultaron heridos. En conferencia de prensa luego del ataque, autoridades cofirmaron que se trataba de Ian Cabrera .

El adolescente cursaba 1° año y era un amante del fútbol: era hincha de River y su ídolo era Enzo Pérez . Este martes, en medio de la conmoción por este ataque y el dolor que conlleva una despedida, la comunidad despidió a Ian.

El coche fúnebre llegó a la casa velatoria, a las 10:20 horas para trasladar los restos del joven de 13 años. Luego, el cortejo se detuvo en la iglesia del pueblo para realizar una misa y pasó por el club donde jugaba al fútbol.

"La gente mira al vacío, como buscando explicaciones a algo que todavía no logra entender", relató el cronista de A24 desde el lugar. "Le vamos a pedir al Señor que nunca más vuelva a pasar esto, que nos podamos reconciliar, que encontremos la paz", dijo el cura durante la misa de responso.

restos Ian Santa Fe

"Nunca vivimos algo así"

Según confirmaron las autoridades, el arma utilizada en el ataque fue una escopeta calibre 12/70 que pertenecía al abuelo del adolescente atacante. Dirigentes, profesores y jugadores se sumaron a la caravana caminando unos 500 metros hasta el cementerio local, donde ya esperaban otro grupo importantes de vecinos y chicos.

"Nunca vivimos algo así, pero ¿qué nos está pasando en San Cristóbal que hay tanta violencia?", sostuvo el reliogos en la misa. Y sostuvo: "Como consuelo para la familia, tal vez decir que ahora tienen un santo en la familia".

velorio Ian Cabrera

Varias personas lo escucharon en silencio y dicen que no con la cabeza: es que no hay consuelo posible. Luego, la ceremonia finalizó para continuar con el cortejo.Quién era el chico de 13 años asesinado por un alumno en una escuela de Santa Fe.

Una allegada a Ian, que se sumó al pedido de justicia, lo recordó como "respetuoso, amable y divertido" y que "no tenía ningún tipo de maldad”. Y resaltó: "Los chicos están con el corazón roto, perdieron a su amigo", concluyó.

Quién era el chico de 13 años asesinado por un alumno en una escuela de Santa Fe

El adolescente cursaba 1° año y era un amante del fútbol: era hincha de River y su ídolo era Enzo Pérez. Se desempeñaba como arquero en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal.

La institución deportiva realizó un sentido posteo en redes sociales, en el que aseguraron tener "el corazón completamente roto". "No hay palabras que alcancen para describir lo que sentimos. Descansa en paz pequeño", expresaron. Además, durante la jornada de este lunes no habrá actividades en señal de duelo.

Una de las compañeras del menor que perdió la vida subió en redes sociales una foto de él despidiéndolo. "Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria, ángel de Dios", escribió.

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