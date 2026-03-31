"Veía todo rojo": el estado de salud de un alumno herido en el tiroteo en la escuela de Santa Fe

Uno de los alumnos fue asesinado por el chico de 15 años, y dos están heridos. La tía de una de las víctimas relató el delicado estado en que se encuentra.

Un menor de 13 años murió en el acto tras ser alcanzado por el disparo de la escopeta.

La conmoción en la provincia de Santa Fe y en todo el país sigue latente, tras el brutal hecho que protagonizó un alumno de 15 años que mató a un compañero de 13 años en la Escuela N° 40 de San Cristóbal. En la mañana del lunes, el menor ingresó a la escuela y comenzó a disparar con una escopeta contra los estudiantes que se encontraban presentes.

El alumno llegó al establecimiento con una escopeta doble cañón que cargó en el baño, segundos después salió y comenzó a disparar a sus compañeros. Como consecuencia, no sólo murió Ian Cabrera , sino que otros dos estudiantes se vieron gravemente heridos, quienes se encuentran internados.

Armando Borsini, director del Hospital de San Cristóbal, confirmó que uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y en el tórax , por lo que fue derivado para realizarle una tomografía y luego debieron trasladarlo a la localidad de Rafaela.

El otro adolescente herido tenía perdigones en el brazo y uno menor en el tórax, y al momento de ser atendido se encontraba estable, aunque en estado de shock.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

"La noche no fue fácil, se despertaba gritando"

Uno de ellos, de 13 años, compañero de curso de la víctima y el agresor, se encuentra internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. En diálogo con El Trece, su tía reveló los detalles sobre su estado de salud y que esperan la resolución de una junta de cirujanos para ver como avanza su caso.

El ataque ocurrió cuando los alumnos comenzaban a concentrarse para ingresar a clases. En ese contexto, el joven extrajo el arma y efectuó varios disparos, generando una situación de pánico generalizado.

"El menor está estable. Vamos a seguir esperando. Había una junta de cirujanos a media mañana por los perdigones que tiene atrás de la tráquea y hay uno más que quieren ver cómo se lo van a sacar”, relató la mujer sobre los dos impactos que complicaron el cuadro de su sobrino. Uno de ellos fue muy cerca del ojo.

"La noche no fue fácil, por momentos el nene se despertaba gritando y tuvieron que aplicarle un calmante. Mi hermana me dijo que durmió mal hasta que le pusieron un calmante y recién ahí pudo descansar", detalló.

La tía contó cómo pasó las últimas horas su sobrino que fue baleado por el tirado del colegio de Santa Fe. Está internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia y esperan la definición de una junta de cirujanos.

El adolescente fue asistido inicialmente en el hospital Jaime Ferré de Rafaela -al que lo llevó una compañera caminando- y luego derivado de urgencia a la capital provincial debido a la complejidad de sus lesiones.

"Se despertó y veía todo rojo"

Según explicó, en uno de sus momentos de lucidez, el menor relató cómo fue el brutal ataque: "Me dijo: 'tía, me dormí y cuando me desperté tenía mucha agua en la cara', pero no era agua, era sangre", recordó la mujer sobre el intercambio con su sobrino.

Asimismo, les contó que cuando escuchó los estruendos creyó que se trataba de un festejo con bombos de los estudiantes de quinto año.

"Se dio vuelta y vio al estudiante con la escopeta. Después se despertó y veía todo rojo", relató. "Tenemos mucho miedo por lo del ojo, pero vamos a esperar", expresó con preocupación.

mato compañero santa fe (3) Así se evitó una masacre en una escuela de Santa Fe: quién logró reducir al estudiante armado.

El otro estudiante herido tiene 15 años y continúa internado en sala general en el Hospital de Rafaela. Según informó el portal Aire de Santa Fe, presenta una evolución estable de sus lesiones superficiales.

El vínculo del menor herido con Ian, el alumno asesinado en el tiroteo

La tía del menor de 13 años se solidarizó con la familia del menor que murió en este violento episodio, debido a la relación cercana que había entre ambos. "Era su amigo de todos los días, lo pasaba a buscar para jugar al fútbol", lamentaron desde el entorno cercano.

También hizo referencia al chico que disparó, contó que si bien es más grande, es compañero de curso de su sobrino y también del nene que falleció. “Es el tercer año que hace primero, tenía problemas familiares”, indicó. El atacante habría actuado sin una planificación clara ni un objetivo directo, según las primeras investigaciones.