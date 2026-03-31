Escopeta doble cañón y un cinturón de cartuchos: las imágenes del arma que usó el alumno del tiroteo en Santa Fe

El menor mató a un compañero de 13 años y otros resultaron heridos. Las impactantes fotos de los elementos hallados por la policía.

El agresor fue detenido por el portero de la escuela, Fabio Barreto, quien evitó una tragedia mayor al abalanzarse sobre el agresor.

La conmoción en la provincia de Santa Fe y en todo el país sigue latente, tras el brutal hecho que protagonizó un alumno de 15 años que mató a un compañero de 13 años en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, de Santa Fe. Este lunes, ingresó a la escuela y comenzó a disparar con una escopeta contra los estudiantes que se encontraban presentes.

El agresor, identificado como G.C de 15 años, fue detenido por el portero de la escuela , Fabio Barreto, quien evitó una tragedia mayor al abalanzarse sobre él, momento en que lo redujo y logró quitarle la escopeta mientras disparaba. Si no hubiera intervenido, se habría perpetrado una verdadera masacre.

Tras el traslado del joven agresor, los investigadores comenzaron a recorrer el establecimiento y a sus alrededores para encontrar pruebas vinculantes al hecho.

La escopeta doble cañón y los cartuchos listos para tirar

Los efectivos llevaron a cabo una investigación en el establecimiento, y en ese contexto hallaron una escopeta calibre 12/70 tirada en el césped de la vereda frente al colegio.

Aunque restan las pericias, pero afirman no hay dudas de que se trata del arma que utilizó el tirador minutos antes de izar la bandera y comenzar la jornada escolar.

La escopeta de doble cañón, que ahora tiene en su poder el fiscal del caso, Mauricio Espinoza, todavía tenía dos cartuchos cargados listos para tirar.

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La policía provincial también secuestró en el baño del colegio un cinturón de cartuchos, también conocido como "canana". Se trata de un bandolera donde se portan los cartuchos de bala. El joven habría ingresado al establecimiento educativo con la escopeta portando un estuche de guitarra.

La escopeta, que habría sido propiedad de su abuelo, suele utilizarse para la caza. Durante el allanamiento de la escuela, los investigadores realizaron un relevamiento fotográfico y criminalístico, y encontraron en los baños dos vainas servidas, una canana con varios cartuchos cal. 12/70 UAB, un taco contenedor cartucho, una mochila y un buzo de color negro y perdigones varios.

Según las primeras investigaciones, el tirador no tuvo episodios de violencia previos, pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a problemas en su casa.

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Los policías levantaron rastros en ambas manos, cuello y cara con stubs del imputado, identificado como G.C., y se realizó dermotest con cinta adhesiva y difenilamina. El resultado fue positivo en ambas manos.

El caso está en manos de la fiscal de menores, Carina Gerbaldo, y del fiscal Mauricio Espinosa, del Ministerio Publico Fiscal de Santa Fe. También participan en la investigación miembros de los sectores de Salud, Justicia, Seguridad y Educación del gobierno de la provincia.

El saldo mortal del tiroteo en Santa Fe

Este lunes por la mañana, el adolescente de 15 años tomó el arma de su abuelo y abrió fuego dentro de la escuela, matando a Ian Cabrera, de 13 años, y dejando a otros ocho alumnos heridos, dos de ellos internados debido a las heridas que sufrieron. Ahora, la Justicia intenta reconstruir su historia personal y determinar qué motivó el brutal episodio.

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En medio de la investigación comenzaron a conocer testimonios de padres y alumnos, uno de ellos reveló cómo fue el momento en que el estudiante comenzó a disparar cuando estaban en el momento de izamiento de la bandera, en pleno inicio de la jornada escolar.

"Metió la escopeta en un estuche de guitarra, sale del baño y grita sorpresa. Empezó a los tiros, dicen que supuestamente primero quería matar a los amigos y como no estaban, empezó a tirar", comienza diciendo.