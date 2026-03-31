El aterrador relato del portero que evitó la masacre en la escuela de Santa Fe: "Había cargado para tirarme"

Un alumno de 15 años entró armado al colegio y mató a un chico de 13. El portero que intervino en medio del tiroteo, dio detalles escalofriantes sobre el adolescente.

Este lunes se registró una impactante tragedia en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe . Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno , comenzó a disparar dentro del establecimiento y mató a un compañero de 13 años. Otros dos estudiantes resultaron heridos. El ataque ocurrió en el inicio de la jornada escolar, y desató escenas de pánico dentro del colegio y en sus alrededores.

Hace 22 años no se producía un tiroteo escolar en Argentina , lo que significa una gran conmoción no sólo para la localidad santafesina sino para todo el país. Como consecuencia del ataque, un joven murió en el acto y otros dos resultaron heridos por los perdigones de la escopeta, aunque se encuentran fuera de peligro.

Con el paso de las horas se fueron conociendo detalles acerca del dramático episodio, y confirmaron que la participación de una persona fue clave para evitar una masacre. Las primeras versiones revelan que fue el portero de la escuela se abalanzó sobre el agresor, lo redujo y logró quitarle la escopeta mientras disparaba.

En diálogo con TN, el portero identificado como Fabio Barreto, relató que se encontraba en la zona de ingreso cuando escuchó detonaciones, en el inicio de la jornada escolar del lunes. "No sabía dónde estaba ni qué había hecho", aseguró sobre el tirador.

El fuerte testimonio del portero que le sacó el arma al alumno en Santa Fe

"Había escuchado cuatro disparos y ya había cargado para tirarme a mí"

En su relato sobre cómo ocurrió la tragedia, Barreto afirmó que "hice lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho cualquiera". En este sentido, reveló que se dieron cuenta de la situación cuando "los chicos empezaron a correr después de escuchar el disparo".

En un principio pensaron que había sido un robo o algo que se había caído, pero "ahí vimos que el alumno tenía un arma y que estaba tirando. Lo encaré y se la saqué".

El adolescente de 15 años portaba un cinturón con varios cartuchos y fueron varios los disparos realizados: "Había escuchado cuatro disparos y ya había cargado para tirarme a mí". De esta forma, aseguró que el joven tenía conocimiento del uso de la escopeta ya que "cargaba rápido".

tirador santa fe Hay dos menores -de 13 y 15 años- con heridas de arma de fuego, quienes están fuera de peligro.

El trabajador se abalanzó sobre el joven cuando el todavía tenía el arma en su mano, para evitar "una tragedia todavía peor". Según explicó, cuando corrió en dirección a él "se frenó, me apuntó, pero no alcanzó a gatillar porque lo reduje y le saqué el arma. No le di tiempo". "Si no hubiese intervenido, hubiese sido peor", manifestó.

En su relato, Fabio dejó en claro el estado de shock en el que se encontraba el tirador. "El chico no sabía dónde estaba, qué había hecho. Lo contuve hasta que llegó la policía. Estaba en shock, estaba desorientado y no sabía ni que había matado a alguien. Estaba en un trance. No sé qué se le pasó por la cabeza", sostuvo.

La escalofriante frase que dijo el alumno cuando comenzó a disparar en una escuela de Santa Fe

En medio de la investigación comenzaron a conocer testimonios de padres y alumnos, uno de ellos reveló cómo fue el momento en que el estudiante comenzó a disparar cuando estaban en el momento de izamiento de la bandera, en pleno inicio de la jornada escolar.

Se trata de une audio que un estudiante de la Escuela Mariano Moreno envío desde adentro del colegio a sus familiares, minutos después del brutal episodio del que fue testigo.

"Metió la escopeta en un estuche de guitarra, sale del baño y grita sorpresa. Empezó a los tiros, dicen que supuestamente primero quería matar a los amigos y como no estaban, empezó a tirar", comienza diciendo.