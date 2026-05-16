Una psiquiatra sufrió un brote: amenazas, intento de incendio y un intimidante mensaje con una esvástica

La Justicia ordenó la internación involuntaria de la mujer de 56 años tras una serie de episodios violentos.

Una psiquiatra de 56 años protagonizó un violento episodio , donde amenazó de muerte a sus vecinos e intentó incendiar el edificio en el que vive. Tras la intervención judicial, fue declarada inimputable y se ordenó su internación involuntaria excepcional.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Mahatma Gandhi al 500 del barrio porteño de Villa Crespo. Fueron los propios vecinos quienes alertaron de urgencia a la Policía de la Ciudad al advertir que la mujer estaba completamente fuera de sí y que representaba un peligro inminente para todos los habitantes del lugar.

Según indicaron fuentes judiciales, la agresora comenzó a prender fuego servilletas con fósforos y las dejaba en distintos sectores comunes del edificio con la aparente intención de provocar un incendio.

Pintadas, amenazas y daños en el edificio

El episodio no terminó allí. Los vecinos descubrieron que la mujer había vandalizado los palieres con aerosol y realizado distintas pintadas intimidatorias.

El hallazgo más alarmante apareció en la puerta del departamento de uno de los copropietarios, donde había dibujado una esvástica junto a la palabra “cobardes” y la figura de un corazón tachado.

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Además, armada con un martillo de acero de 25 centímetros, destruyó la traba de la puerta de los tableros eléctricos del edificio, lo que puso en riesgo el suministro eléctrico y la seguridad general del inmueble.

“Ya había tenido diferentes problemas con los vecinos, que se quejaban constantemente de sus actitudes”, señalaron los investigadores. También se supo que la mujer había estado internada durante 2025, aunque luego abandonó el tratamiento y los controles médicos recomendados.

La decisión de la Justicia

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del auxiliar fiscal Matías Vila.

De inmediato se dispuso la detención en flagrancia de la mujer, se inició una causa por “averiguación de incendio y daños” y se ordenó una consigna policial en el edificio para llevar tranquilidad a los vecinos.

Los peritajes psicológicos y psiquiátricos realizados por el Hospital Fernández, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Dirección de Medicina Forense concluyeron que la mujer no podía comprender sus actos ni dirigir sus acciones al momento del hecho. Además, determinaron que no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal y que representaba un “riesgo cierto e inminente para sí y para terceros”.

En línea con los criterios establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental, el fiscal solicitó una medida de seguridad excepcional.

Finalmente, el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2, el juez José Béguelin, declaró a la mujer inimputable y ordenó su traslado e internación involuntaria en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.