Bajó del auto por una falla mecánica, lo atropellaron y murió: el conductor se dio a la fuga

El trágico hecho ocurrió este sábado. Las víctimas viajaban rumbo a un festival de doma.

Un hombre murió y un joven de 19 años resultó herido este sábado luego de ser atropellados por una camioneta. El conductor que provocó el hecho se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Según la información preliminar, todo ocurrió durante la mañana cuando una camioneta sufrió un desperfecto mecánico, sobre la Autopista Perito Moreno, a la altura del peaje de Parque Avellaneda, en sentido hacia provincia. El conductor descendió del vehículo para intentar repararlo y, en ese momento, una Ford Ecosport blanca embistió a las personas que se encontraban sobre la calzada antes de escapar en dirección a la avenida General Paz.

La víctima fatal tenía 44 años, aunque otras fuentes señalaron que tenía 41. Cuando arribó el personal del SAME, el hombre se encontraba en paro cardiorrespiratorio . Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre el operativo y lamentó el desenlace. “Cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió la peor parte, el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo. Lamentablemente perdió la vida”, expresó en declaraciones al canal TN.

El joven herido fue trasladado al Hospital Piñero

Además, un joven de 19 años sufrió politraumatismos como consecuencia del impacto y fue derivado al Hospital Piñero para recibir atención médica.

De acuerdo con la información difundida, las víctimas formaban parte de una familia oriunda de Magdalena que viajaba rumbo a un festival de doma en Campo de Mayo.

En la zona trabajó personal de la Policía Científica, que instaló un gazebo sobre la autopista para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación. Mientras tanto, continúa la búsqueda del conductor prófugo.

Chocó con un perro, cayó sobre la ruta y murió atropellado

Un motociclista murió en las últimas horas tras protagonizar un brutal accidente en la ruta 158. Todo ocurrió cuando perdió el control de la moto que conducía tras chocar contra un perro.

El fatal accidente ocurrió en el tramo que une a las localidades de Quebracho Herrado y San Francisco, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo a información brindada por fuentes judiciales, la tragedia se desencadenó cuando el hombre, que circulaba en una Benelli blanca de 150 cc en sentido sur-norte, se topó de frente con un perro que cruzaba la calzada. El impacto contra el animal fue inevitable y provocó que el conductor perdiera el equilibrio, cayendo pesadamente sobre la carpeta asfáltica.

atropellado cordoba El motociclista murió al ser apalstado por dos camionetas en la ruta 158.

Lo que comenzó como una caída terminó de la peor manera. Mientras la víctima se encontraba tendida en medio de la ruta, una camioneta Ford EcoSport, comandada por un vecino de la localidad de Freyre de 54 años, no logró esquivarlo y lo arrolló.

Segundos después, el cuerpo volvió a ser impactado por un segundo vehículo: una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario (norte-sur). Al mando de esta última camioneta iba un hombre de 39 años, oriundo de Villa María.