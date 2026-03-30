El tirador de San Cristóbal: la historia detrás del alumno que mató a un compañero en Santa Fe

Los investigadores reconstruyen la vida del adolescente de 15 años que atacó a sus compañeros en Santa Fe y buscan entender qué lo llevó a disparar.

Investigadores buscan reconstruir la historia del alumno que mató a un compañero en Santa Fe.

El adolescente de 15 años, el tirador que mató a un compañero en el ataque en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal de Santa Fe permanece en calma mientras avanza la investigación. Este lunes por la mañana tomó el arma de su abuelo y abrió fuego dentro de la escuela , matando a Ian Cabrera, de 13 años, y dejando a otros ocho alumnos heridos. Ahora, la Justicia intenta reconstruir su historia personal y determinar qué motivó el brutal episodio.

Los disparos provocaron escenas de caos dentro de la escuela : alumnos corrieron desesperados para escapar mientras el pánico se apoderaba del lugar. La secuencia se frenó cuando un trabajador de la escuela logró reducir al tirador . El adolescente quedó bajo la órbita de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, aunque su situación judicial está condicionada porque la nueva ley de inimputabilidad todavía no rige.

Mientras tanto, la Policía de Santa Fe investiga su vida. Hay testimonios que indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial y el segundo de dos hermanos, era una víctima de bullying sistemático.

Un video, posteado en X y donde se ve al tirador, muestra su rostro mientras otro compañero le pateaba la silla, dando cuenta del hostigamiento del que era víctima.

Embed [SOCIEDAD] Así estaba el alumno antes del ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe: sus compañeros lo patearon y le hicieron bullying en el aula.



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La historia familiar

Según las primeras investigaciones, el tirador no tuvo episodios de violencia previos, pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a problemas en su casa.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.

ian santa fe

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.

Mientras tanto, quedan las viejas fotos de las redes sociales de la familia: hay cumpleaños, salidas a comer. En esas imágenes, el chico, convertido en asesino, siempre sonríe.

¿Mató a su agresor?

El posible vínculo entre Cabrera y el chico tirador hoy está en tela de juicio. ¿Acaso se conocían? ¿Acaso Cabrera lo había convertido en un blanco de acoso? La respuesta, por lo pronto, es no.

Los relatos que recopiló la Policía de Santa Fe apuntan a que víctima y victimario no se conocían. El tirador, básicamente, disparó a mansalva.

Entonces las hipótesis sobre por que el tirador abrió fuego son dos: el joven mató por venganza o por un deseo de caos, una posibilidad latente hace añose n el mapa de la violencia adolescente en Argentina.