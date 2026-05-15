Fue a acompañar a su amigo y apareció muerto: los macabros detalles del hallazgo de Benjamín Scerra

El chico de 19 años había desaparecido hace casi una semana y su familia lo buscaba desesperadamente.

El crimen del joven generó gran conmoción en la comunidad y hubo graves disturbios en las calles.

En las últimas horas se conoció el trágico final de la búsqueda de un joven de 19 años, quien llevaba desaparecido hace casi una semana. La policía halló su cuerpo el jueves por la noche .

Benjamín Scerra fue encontrado muerto tras varios días de búsqueda en Santa Fe. El cuerpo fue hallado en una casa de Granadero Baigorria. Tenía una herida de arma blanca en el cuello.

El joven había desaparecido hacía casi una semana. Había sido vista por última vez el viernes 8 de mayo a la noche, cuando salió para acompañar a su amigo en la vuelta a casa.

Según el testimonio que brindó la familia a la policía, ese día estuvo preparando pollos para vender, ya que tenía un emprendimiento con su padre Félix.

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El joven tenía pensado hacer crecer ese negocio familiar con la idea de viajar a Italia, donde vive su madre Cintia, pero seguía viviendo en Argentina para terminar sus estudios.

Así fue el macabro hallazgo del cuerpo de Benjamín

Medios locales informaron que tras una desesperada búsqueda, su cuerpo fue encontrado cerca de las 22 horas, en una casa ubicada en la zona de Monte Celulosa, adonde los efectivos llegaron a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre la posibilidad de que estuviera ahí.

Tras el llamado, la policía llegó al lugar y lo encontraron muerto. Según precisaron, su cuerpo estaba tapado con una chapa y tenía una herida de arma blanca en el cuello.

Rápidamente, el fiscal Carlos Covani dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), para reunir pruebas en la escena del crimen.

detenido santa fe

En medio de la investigación, y como medida preventiva, detuvieron a un menor de edad que podría estar implicado en la causa y fue trasladado a una comisaria, donde quedó a disposición de la Justicia. Sin embargo, la familia sospechan de un joven, a quien apodan “El Corto”, como presunto autor del crimen.

El operativo, que tuvo lugar en la zona de monte Celulosa en el barrio El Espinillo de la vecina localidad de Granadero Baigorria, terminó en incidentes, piedrazos y un auto incendiado.

Horas antes, se habían desatado feroces enfrentamientos entre allegados a la víctima y personas del barrio, en un operativo que ya presagiaba un desenlace trágico para la comunidad de Baigorria.

Conmoción por la muerte de Benjamín Scerra

El crimen del joven de 19 años causó gran conmoción. Vecinos, familiares y amigos decidieron salir a movilizarse por las calles en pedido de justicia.

El caso reavivó el debate sobre inseguridad en Rosario, ya que hace apenas dos semanas, otro chico de su edad apareció muerto flotando en el río Paraná.

Con el paso de las horas se conoció que la pista que motivó el operativo- que culminó con el hallazgo del cuerpo - surgió de una denuncia que indicaba que Benjamín habría estado el viernes a la madrugada en un rancho del monte Celulosa junto al sospechoso ahora buscado.

Ambos habrían mantenido una fuerte discusión, tras la cual el implicado habría intentado vender pertenencias del joven desaparecido, como su ropa y su teléfono celular.