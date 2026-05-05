Apareció Nahuá, el nene desaparecido en Corrientes: detuvieron a su padre

El padre del nene de 6 años lo había llevado, luego de un episodio de violencia en la casa de su ex pareja. Un exabogado del caso Loan complicado.

Luego de activar la Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme en Corrientes , el menor de 6 años secuestrado por su padre, su abuelo confirmó que fue encontrado este martes por la mañana.

Juan Ramón Riquelme, abuelo del menor, declaró en diálogo con TN que lo encontraron en el paraje San Juan, a 51 kilómetros de la ciudad de Esquina. "Había una inteligencia de por medio por parte de la policía", dijo sobre cómo dieron su paradero. Por el momento, se desconoce si se encontraba sólo o junto a su padre.

El hombre también confirmó que el padre, identificado como Josias Santos Regis conocido como "el brasilero", fue detenido.

El hallazgo se produjo en una zona rural, de difícil acceso, en las cercanías de Goya. Por el momento, las autoridades no brindaron detalles precisos sobre el estado de salud del nene ni sobre cómo se concretó el procedimiento que permitió dar con su paradero.

detenido papa nahua Corrientes

Esta mañana, Daniela Zapata, abogada de la madre del nene de seis años, había deslizado que la principal hipótesis que manejaba la Justicia era que Santos Regis todavía se encontraba en alguna localidad cercana o, al menos, dentro de la provincia.

Paraje San Juan, lugar donde encontraron al menor, se ubica en una franja intermedia entre las ciudades de Goya (a 61 kilómetros) y Esquina (51 kilómetros aprox), en cercanías del río Corrientes.

Santos Regis quedó a disposición de la Justicia y las autoridades policiales de la provincia de Corrientes. Tanto el padre como el menor de edad, fueron encontrados en la zona de un paraje camino a la localidad correntina de Goya.

El video que complica al abogado del caso Loan

Otro de los detenidos es el abogado José Fernández Codazzi, involucrado en el caso de la desaparición de Loan Peña, quien facilitó la fuga del hombre y su hijo tras protagonizar el tiroteo en la casa de su ex pareja el domingo por la noche.

En las últimas horas se conoció un video que podría complicar aún más al letrado. Se muestra el momento en que Codazzi se reunió con "el brasileño” y Nahuá en un lugar que todavía no fue identificado. Las imágenes lo ubican como la última persona que vio a padre e hijo antes de su desaparición.

"El video es de una vecina, que la Justicia accedió a las cámaras, y mediante ese video nos damos cuenta de que el señor Codazzi ayudó a profugarse a Josías", sostuvo el abuelo del menor en diálogo con TN.

Encontraron al nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes

Las autoridades no descartan nuevas detenciones ni el secuestro de dispositivos electrónicos en las próximas horas, mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas para determinar el grado de responsabilidad de todos los involucrados.

Tres expedientes paralelos se desprenden a raíz de la desaparición del menor de 6 años. Por un lado, por el tiroteo y tentativa de homicidio, otro por la desaparición de Nahuá y una tercer causa por la posible complicidad del letrado Codazzzi.

La Fiscalía de Investigaciones y la Comisaría de la Mujer y el Meno trabajó a contrarreloj tras la denuncia de la madre del chico.