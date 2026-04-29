Escalofriante: desapareció hace cuatro años y sospechan que fue víctima de un asesino serial

Investigadores buscan determinar si fue víctima de Matías Jurado, acusado de hasta ahora, al menos cinco homicidios. Cómo fue su misteriosa desaparición.

La búsqueda de Callata se reactivó en los últimos días, a más de 4 años de su desaparición.

Cuatro años atrás, la desaparición de Sergio Daniel Callata conmocionó a todo San Salvador de Jujuy . Un 23 de abril del 2022, su familia dejó de tener novedades sobre él. Con el paso del tiempo, su caso continúa sin resolverse, pero ahora una nueva línea de investigación busca determinar si fue víctima de un asesino serial.

Su caso podría vincularse a la causa contra Matías Jurado, asesino serial acusado hasta el momento de cinco homicidios. Los informes policiales fueron escalofriantes: mataba, descuartizaba y calcinaba los restos de sus víctimas.

Matías Jurado vivía en el barrio de Alto Comedero, en la capital jujeña, y está imputado por la desaparición de hombres adultos que estaban en situación de calle o padecían discapacidades.

La misteriosa desaparición de Sergio Callata y la escalofriante sospecha

Cabe recordar que días después de la desaparición de Sergio, aquel 23 de abril de hace cuatro años atrás, su vehículo Fiat Mobi, fue hallado sobre la Ruta Provincial N°35, camino a Ocloyas, sin signos de violencia, lo que profundizó la incertidumbre en torno al caso.

Su pareja, Jorgelina Peloc, dijo que "es como siempre, hace cuatro años que sentimos lo mismo. Es una incertidumbre todos los días, sin saber qué pasó". En aquel momento, se realizaron diversos operativos de búsqueda pero sin obtener resultados positivos.

desaparecido Jujuy

Las pruebas que buscan determinar si fue víctima de Jurado, presunto asesino serial

La búsqueda de Callata comenzó a cobrar relevancia nuevamente en las últimas semanas, luego de que la investigación judicial comenzara a evaluar una posible conexión con el caso de Matías Jurado, el hombre detenido y acusado de múltiples crímenes en Alto Comedero.

Según reveló Jujuy al Día, en los últimos días se realizó la toma de muestras de ADN a familiares del hombre, las cuales serán cotejadas con restos humanos hallados durante inspecciones y que podrían estar vinculados a la investigación sobre Jurado.

"Mi suegra se hizo el ADN para ver si hay coincidencias con lo de Jurado", explicó Peloc al medio Jujuy 247, en la espera de los resultados. "Nos dijeron que tengamos paciencia, pero es muy difícil. Uno quiere saber que pasó, sacarse la duda", relató.

asesino serial jujuy (1) Matías Jurado está imputado por cinco asesinatos en Jujuy, sospechan de que podría haber más víctimas, por lo que convocaron a familiares de desaparecidos a cotejar ADN.

"Siempre tengo la esperanza de volver a verlo. Eso es lo que me mantiene día a día, por mí y por mis hijos", indicó y luego pidió a la comunidad que cualquier persona que posea información relevante la aporte a las autoridades, incluso de manera anónima.

Cómo era el plan del asesino serial para cometer sus crímenes

El accionar de Jurado reveló un plan macabro: los viernes cometía los atroces crímenes, según reveló su sobrino a los detectives. Al parecer, a raíz de las investigaciones realizadas, el hombre contaba con un modus operandi y todas sus víctimas serían personas en situación de calle, hombres adultos, mayores de 50 años. Sólo un caso es de un joven de 25 años, Sergio Alejandro Sosa, que desapareció el 4 de julio.

La investigación sobre el sospechoso sumó un elemento clave tras el allanamiento realizado en su vivienda de Alto Comedero. Allí, los investigadores hallaron varias tarjetas SUBE, entre ellas las que el asesino serial que utilizaba de manera habitual.

El fiscal Beller advirtió un detalle que llamó la atención: "La tarjeta SUBE muestra mayor uso los días viernes. Coincide con los días previos a la recolección de basura, lo que podría indicar que actuaba sabiendo que al día siguiente podía descartar elementos".

asesino serial A mediados de agosto, la Justicia confirmó la identidad de Sergio Sosa y Jorge Anachuri, cuyos restos fueron hallados en la casa de Jurado.

Jurado está acusado de los asesinatos de Jorge Omar Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Ángel Quispe, Juan José Ponce y Juan Carlos González, por lo que cumple prisión preventiva bajo el cargo de “homicidio agravado por alevosía en concurso real”.