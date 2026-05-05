Una concejala del PRO fue agredida en plena sesión con botellazos: "Me pegaron varios golpes"

Al menos tres concejales fueron agredidos en el Concejo Deliberante de Villa Gesell. La jefa del bloque responsabilizó al intendente.

Momentos de tensión se vivieron este lunes en el Concejo Deliberante de Villa Gesell cuando se discutía el presupuesto de la ciudad balnearia. Al menos tres legisladores del PRO fueron agredidos por gente que se encontraba en el recinto, lo que derivó en una denuncia policial.

La agredida resultó Clarisa Armando , de la alianza Pro-La Libertad Avanza . La jefa del bloque no sólo fue insultada, sino que recibió botellazos, uno de ellos golpeando fuertemente en su cabeza."Las imágenes son claras: concejales agredidos por no aprobar un presupuesto invotable . No vamos a claudicar: no le tenemos miedo", expresó tras lo sucedido en su cuenta de X.

En el video e imágenes que se viralizaron se pueden apreciar los gritos, empujones y cuando le arrojan cosas, incluso cuando se retiraba con una compañera del bloque a una ambulancia estacionada en el exterior del edificio. Según trascendió, los agredidos realizaron una denuncia policial por las agresiones.

El PRO de la provincia de Buenos Aires denunció que estos ataques fueron protagonizados por una "patota" vinculada al oficialismo del intendente Gustavo Barrera. Según señalaron, el clima de la sesión era caliente y la agresión se produjo luego de que la oposición se negara a acompañar el proyecto de presupuesto, estimado en 64 mil millones de pesos.

violencia en el Concejo de Villa Gesell durante el debate del presupuesto

La concejala denunció tener moretones tras los golpes recibidos

La primera agresión llegó cuando Armando, la legisladora de 51 años, cuestionó la "falta de transparencia" del municipio y fue una de las que rechazó el proyecto. "Están ocultando lo que todos los empleados municipales saben: el sueldo de los funcionarios. Queremos saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan y cuántas subdirecciones tienen", remarcó.

La concejala, en diálogo con La Nación, indicó que "estoy bien, pero me pegaron varios golpes de atrás. Tengo moretones en la cola y en la espalda". La mujer, quien responsabilizó al intendente local por lo sucedido, se alistaba para ampliar la denuncia ante la Justicia e identificar a los agresores.

En las inmediaciones del Concejo estaban presentes sindicalistas de Camioneros y Municipales, principales apuntados por las agresiones que recibieron los integrantes del cuerpo legislativo. "Al confirmarse el rechazo con nueve votos positivos y siete negativos, algunas personas del público comenzaron a increpar a los concejales, y rápidamente comenzaron las agresiones", reveló un medio local.

agresiones concejo villa gesell

"Nos comenzaron a pegar patadas"

"Sabíamos que el encuentro iba a estar marcado por la tensión, pero no que sería de este tipo de violencia", afirmó Armando, y agregó que ella "no respondería nunca a los agravios".

"Cuando salí del recinto junto a una compañera del bloque que se había descompensado nos comenzaron a pegar patadas. En medio del tumulto, y con pocos policías presentes, no solo me golpearon a mí sino que también al ambulanciero y a la enfermera", detalló sobre el episodio de violencia que se registró a la salida del lugar.

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El conflicto político rápidamente se trasladó al plano laboral. El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció un paro de actividades, al considerar que la falta de presupuesto impide avanzar en una recomposición salarial.

"El intendente recortó el servicio de recolección de residuos y nos echó la culpa a los concejales, dijo que lo hacía porque no aprobábamos el presupuesto, por eso es que los sindicatos se movilizaron. Pero se trata de un problema por un acuerdo político", indicó.