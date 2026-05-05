Según el calendario de feriados de 2026 aprobado por el Gobierno Nacional, asoma un nuevo fin de semana largo . ¿Cuándo es?

Calendario 2026: se viene otro feriado y cae lunes, ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

El quinto mes de 2026 comenzó con un fin de semana largo . Claro, porque el viernes 1ro de mayo se conmemoró el Día del Trabajador . Y como esa fecha revistió carácter de feriado inamovible, promovió un finde largo que se extendió entre el viernes 1ro y el domingo 3 de mayo. Según el calendario de feriados aprobado por el Gobierno Nacional, asoma otro fin de semana largo . ¿Cuándo es?

Cabe recordar que, recientemente, la Semana Santa incluyó un fin de semana extra largo , puesto que en el Jueves Santo (2/4) también se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que reviste carácter de feriado inamovible al igual que el Viernes Santo (3/4).

Este el próximo fin de semana largo en la Argentina 2026

El próximo fin de semana largo en la Argentina tendrá lugar entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo de 2026.

Cabe recordar que el lunes 25 de mayo de 2026 se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, jornada en la que los patriotas revolucionarios derrocaron al virrey Baltasar Cisneros e instauraron la Primera Junta Nacional de Gobierno, fecha que representa la piedra basal para la declaración de la Independencia que tuvo lugar seis años después.

Al no trasladarse a otro día, este finde largo tendrá lugar entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo de 2026. Cabe recordar que los Feriados Nacionales inamovibles se rigen por la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos (Nº 27.399), publicada en el Boletín Oficial del 18/10/2017.

Es oportuno reseñar que, en diciembre de 2025, a través de la Resolución 164/2025 -publicada en el Boletín Oficial-, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación estableció como días no laborables con fines turísticos las siguientes fechas del año 2026: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Asimismo, determinó el calendario de feriados para todo 2026.

El calendario de feriados en lo que resta de 2026 en la Argentina

El calendario de feriados en lo que resta de 2026 en la Argentina establece el siguiente cronograma:

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre de 2025: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

revolución de mayo El lunes 25 de mayo de 2026 se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, jornada en la que los patriotas revolucionarios derrocaron al virrey Baltasar Cisneros e instauraron la Primera Junta Nacional de Gobierno.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2026 son los siguientes: