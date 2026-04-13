Feriados confirmados: cuándo serán los dos fines de semana largos de mayo 2026

El quinto mes del año brindará la posibilidad de contar con descansos extras en pocas semanas. Cuáles con las fechas confirmadas por el Gobierno.

Ya están confirmados todos los feriados nacionales que restan en el 2026.

El calendario de feriados de 2026 ofrece oportunidades para quienes buscan organizar escapadas y optimizar los días de descanso. Con fechas estratégicamente ubicadas, mayo se destaca como uno de los meses más atractivos del año, con dos fines de semana largos que permiten planificar viajes, actividades recreativas o encuentros familiares.

El esquema responde a una lógica clara: impulsar el turismo interno y dinamizar la hotelería, la gastronomía y el transporte . En ese contexto, el quinto mes del año aparece como una ventana ideal para cortar la rutina sin necesidad de tomar demasiados días extra.

Tal como está confirmado en el calendario oficial publicado por el Gobierno Nacional, mayo concentra dos feriados nacionales que generarán fines de semana extendidos.

Las fechas de los feriados y findes XL de mayo 2026

El primero llegará el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, lo que permite un descanso de tres días consecutivos hasta el domingo 3.

El segundo se ubica hacia el cierre del mes. El lunes 25, por el Día de la Revolución de Mayo, se suma a un fin de semana que comienza el sábado 23. De esta manera, se configura otra oportunidad para extender el descanso y organizar actividades fuera de la rutina.

feriados El Gobierno ya confirmó que sucederá con el próximo fin de semana largo.

Esta combinación convierte a mayo en uno de los pocos meses del año con doble fin de semana largo. La posibilidad de contar con dos pausas extendidas en pocas semanas facilita la planificación anticipada y permite distribuir mejor los tiempos de ocio.

El significado de los feriados de mayo

El 1 de mayo no es solo un día de descanso. Se trata de una fecha con fuerte carga histórica. El Día del Trabajador recuerda la lucha por mejores condiciones laborales, con origen en las protestas obreras de Chicago en 1886.

Aquellos reclamos apuntaban a limitar la jornada laboral a ocho horas. Las manifestaciones derivaron en la conocida Revuelta de Haymarket, que terminó con represión, detenciones y ejecuciones. Con el tiempo, ese episodio se transformó en un símbolo internacional de los derechos laborales .

1 de mayo

Por su parte, el 25 de mayo ocupa un lugar central en la historia argentina. El Día de la Patria conmemora la formación de la Primera Junta en 1810, un hecho que marcó el inicio del proceso de independencia.

Ese día, vecinos reunidos en la plaza exigieron cambios políticos y lograron la destitución del virrey. La creación de un gobierno local integrado por criollos sentó las bases para la construcción de un nuevo orden político .

Cómo sigue el calendario de feriados en 2026

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

El calendario oficial ya tiene confirmados todos los feriados nacionales que restan en el año:

-Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible).

-Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

-Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

-Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

-Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

-Diciembre