Mayo 2026 llega con dos feriados y dos finde extra largos: las fechas confirmadas

Serán dos oportunidades para disfrutar de un descanso extra. El Gobierno Nacional ya confirmó cuándo será.

Se trata de dos fechas clave que darán paso a varios días de descanso extra.

El quinto mes del 2026 llega con varios días de descanso extra en Argentina. El Gobierno Nacional ya confirmó dos feriados nacionales que darán paso a dos fines de semana extra largo para gran parte de los trabajadores. Cuándo serán.

Según está confirmado por el Gobierno Nacional en el cronograma oficial, se podrá disfrutar de dos fines de semana extenso en el corto plazo.

Estas dos fechas previstas para mayo, dará lugar a un fin de semana largo que se extenderá y marcará el inicio de una seguidilla de “ mini vacaciones” .

Las fechas de los próximos feriados de mayo

Tal como quedó establecido en el calendario oficial, el 1° de mayo de 2026, Día del Trabajador, cae viernes y genera un fin de semana largo de tres días que se extiende hasta el domingo 3 de mayo.

Según lo establecido, la fecha es feriado nacional inamovible, lo que implica reglas claras tanto para quienes descansan como para quienes deben trabajar.

El dato concreto es simple: no depende de decisiones provinciales ni se traslada. Abarca a empleados del sector público y privado. Esto redefine la dinámica de servicios, comercio y turismo durante ese período.

vacaciones almanaque Actualmente la Ley de Contrato de Trabajo establece que se deben conceder las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

El feriado del Día del Trabajador establece un principio general: nadie está obligado a trabajar. Sin embargo, existen excepciones vinculadas a actividades que no pueden detenerse.

El segundo feriado nacional será a final del mes con el Día de la Revolución de Mayo. Este año cae lunes y al ser un feriado inamovible, se forma otro fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.

En total, mayo ofrece dos oportunidades claras para cortar la rutina sin necesidad de pedir días extra.

Cómo se paga si se trabaja en feriado

Uno de los puntos que más interés genera es la remuneración. Trabajar un feriado nacional no se liquida en el salario como una jornada común. La normativa indica que corresponde un pago doble para el empleador.

El cálculo incluye:

el salario habitual del día

una suma adicional equivalente

No se trata de horas extra tradicionales, sino de un esquema específico previsto por la legislación laboral. Esta condición se aplica a todos los feriados inamovibles, incluido el 1° de mayo.

El marco legal que regula estas situaciones es la ley 27.399, que organiza el calendario de feriados en Argentina, y define cuáles son trasladables y cuáles no.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables del 2026

-Feriados inamovibles

1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Revolución de Mayo. 20 de junio: Día de la Bandera.

Día de la Bandera. 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre: Navidad.

-Feriados trasladables