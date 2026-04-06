Confirmaron dos fines de semana largo más para mayo 2026: cuándo serán los feriados

El Gobierno Nacional ya publicó las fechas de los próximos feriados que darán un descanso extra.

Ya están confirmados todos los feriados nacionales que restan en el 2026.

Los argentinos recién están volviendo a la rutinas habituales tras el fin de semana extra largo que se vivió por el jueves de 2 de abril en conmemoración a los caídos en Malvinas, junto al Viernes Santo, que dieron un descanso extra de cuatro días. Pero para quienes están pensando en alguna escapadita, ya están confirmados dos feriados más en mayo.

Según está confirmado por el Gobierno Nacional en el cronograma oficial, se podrá disfrutar de dos fines de semana extenso en el corto plazo.

El Gobierno detalló así, que el próximo feriado nacional tras Semana Santa será el 1 de mayo , fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador .

Cuáles serán los próximos feriados nacionales en Argentina

Este año esta fecha del Día del Trabajador fijada oficialmente por el Ministerio del Interior cae viernes, por lo que habilita un fin de semana largo de tres días en todo el país.

revolución de mayo

Pero durante mayo habrá otro feriado, se trata de la Revolución de Mayo, que en esta oportunidad es lunes, dando paso así a un nuevo fin de semana largo de tres días en el mismo mes.

El calendario oficial indica que el viernes 1 de mayo será la próxima oportunidad para acceder a un descanso nacional, debido a la conmemoración del Día del Trabajador.

¿Por qué es feriado el 1 de Mayo?

El Día Internacional del Trabajador está presente en la Argentina y numerosos países como homenaje a los trabajadores y a las luchas sindicales por obtener derechos laborales.

Su origen se sitúa a fines del siglo XIX, cuando obreros en Estados Unidos reclamaron la jornada laboral de ocho horas, en contraposición a los extensos horarios que predominaban entonces.

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La fecha del 1° de mayo se conmemora como cada año, la protesta de Chicago en 1886, donde los conocidos como Mártires de Chicago lideraron movilizaciones que desembocaron en el trágico episodio de Haymarket Square. Durante esa serie de hechos, se produjo una explosión con víctimas entre manifestantes y policías, lo que condujo a una ola represiva y a la posterior condena de ocho trabajadores, cuatro de los cuales fueron ejecutados.

El entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, había promulgado en 1868 la Ley Ingersoll para la jornada de ocho horas, aunque su cumplimiento inmediato no fue aceptado por el sector empresarial. La reivindicación se extendió a nivel global: en 1889, el Congreso de la Segunda Internacional en París instituyó el 1.º de mayo como fecha de conmemoración para las demandas obreras en el mundo.

Desde 1890, el Día del Trabajador se conmemora en numerosos países como una jornada de defensa de derechos y solidaridad.

Uno por uno, cuáles son los próximos feriados que quedan en el 2026

El calendario oficial, que publica el Ministerio del Interior de la Nación, detalla todas las jornadas no laborables y feriados trasladables.

Luego del 1° de mayo, el próximo feriado nacional será el lunes 25 de mayo, en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. Y estas son las próximas fechas a tener en cuenta:

-Feriados inamovibles:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

-Feriados trasladables: