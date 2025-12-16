Feriados 2026: uno a uno, estos son los fines de semana largos que se vienen para ir planificando

El cronograma de feriados ya quedó establecido y permitirá organizar los días de descanso del próximo año. Cuáles son los inamovibles y cuáles se pueden trasladar.

Feriados 2026: uno a uno, los fines de semana largos para planificar el próximo año

El calendario de feriados 2026 ya está listo y tiene varios fines de semana largos, incluso algunos " XXL" , una oportunidad para quienes desean y pueden descansar en sus casas o hacer viajes cortos . La combinación de algunos feriados inamovibles y otros trasladables , el cronograma permitirá anticiparse y evaluar si es posible hacer una escapada.

Tras el feriado de Año Nuevo , la primera pausa de 2026 llegará con la celebración de Carnaval , fijada para el lunes 16 y martes 17 de febrero . Esta deriva en un fin de semana "extra largo" durante temporada de verano, que viene bien para quienes no tiene pensado tomarse vacaciones en esa época.

Dos meses después, el calendario marcará otro descanso extendido a partir del jueves 2 de abril , fecha en que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ese día se unirá al Viernes Santo , establecido para el 3 de abril, y de esa forma habrá otro descanso ampliado.

El mes siguiente iniciará con el feriado del viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, que genera un fin de semana largo automático. Después, con el aniversario de la Revolución de Mayo, el lunes 25 de mayo motivará otro período de descanso de tres días. En junio, el miércoles 17 se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes y el sábado 20, el de Manuel Belgrano.

Segundo semestre

Tras el feriado por el Día de la Independencia, que se celebra el jueves 9 de julio, en la segunda mitad del año aparecerá otro fin de semana largo el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En la última parte del año, la conmemoración el lunes 12 de octubre del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional -dos celebraciones trasladables- permitirán otros fines de semana largos.

El final de 2026 también traerá una buena noticia porque la celebración de Navidad, el 25 de diciembre, caerá viernes también será posible un fin de semana largo.

proximo feriado finde largo El presidente Javier Milei firmó un decreto que permite trasladar los feriados nacionales que coincidan con días sábado o domingo.

La lista de los feriados 2026

Los feriados inamovibles son aquellos que deben cumplirse exactamente en la fecha establecida, independientemente del día de la semana en que caigan:

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables son aquellos que, con fines turísticos, pueden moverse al lunes previo o posterior: