Alerta máxima por cocaína presuntamente adulterada en Neuquén: dos muertos y uno en terapia intensiva

Las víctimas se registraron en los últimos cinco días. Las autoridades sanitarias lanzaron un pedido de precaución a la población.

El sistema de Salud Pública alertó sobre la circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y la zona.

Las autoridades sanitarias de Neuquén emitieron una alerta ante la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en la capital y la zona. La alarma comenzó luego de registrarse dos muertes en los últimos cinco días vinculadas al consumo de dicha sustancia, con síntomas no habituales para este tipo de droga.

Según informaron, actualmente, un tercer paciente se encuentra en terapia intensiva con el mismo antecedente de consumo de cocaína.

Por este motivo, desde el Sistema Público de Salud lanzaron un pedido de precaución a la población y evitar el consumo teniendo en cuenta la sospecha de sustancias posiblemente adulteradas.

También solicitaron que aquellas personas que hayan consumido y presenten cualquier tipo de síntoma que no sea habitual por este tipo de consumo, que concurran al centro de salud u hospital más cercano.

Las investigaciones interinstitucionales continúan para determinar el origen y la composición de la sustancia que habría causado estas intoxicaciones en la zona, y ya se ha dado aviso al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre nuevas sustancias de consumo psicoactivas.

Qué se sabe sobre las muertes y la intoxicación por cocaína adulterada

Según informó Horacio Trapassi, médico clínico y toxicólogo, integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adcciones de Neuquén), Salud de Neuquén confirmó tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes.

"Los tres son varones de Neuquén Capital, los fallecidos tenían 23 y 53 años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene 29 años", informó Trapassi a LM Neuquén.

Además, indicó que las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre, a pocos días de las fiestas de fin de año.