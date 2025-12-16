Lo dejó al borde de la muerte y celebró en redes: avanza la causa contra una conductora sin licencia ni seguro

La mujer que chocó a una pareja en moto y se dio a la fuga publicó en redes que podría haber una próxima vez. La familia espera que la imputada vaya presa.

La familia del joven que fue abandonado al borde de la muerte indicó que la conductora que provocó el choque careció de empatía y resultó especialmente ofensiva.

Mientras el motociclista abandonado tras el choque donde terminó al borde de la muerte continúa internado en estado crítico, se conoció que la imputada publicó un festejo al recuperar su libertad y deslizó que podría cometer un nuevo choque . En tanto, la causa judicial sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, se conoció que se constituyó una querella particular.

Se trata del Estudio Mansilla y Asociados quien representa a las víctimas en la investigación contra Bianca Maira del Sol Jofré imputada por el MPF por lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria.

El expediente investiga un choque seguido de fuga el 22 de septiembre alrededor de las 18 que dejó secuelas devastadoras. La pareja, Héctor Gaudencio y Lurdes Darnes, circulaba en moto por calle Belgrano con casco y medidas de seguridad, cuando fueron embestidos intempestivamente por un auto conducido por Jofré que dobló por Gobernador Asmar . Tras el impacto, abandonó a las víctimas , que quedaron tendidas en la calle debajo de una camioneta estacionada mientras la moto se incendiaba.

Gif Buscan a un automovilista

En diálogo con LM Neuquén, el abogado Mariano Mansilla, explicó que el encuadre del delito podría agravarse de acuerdo a la evolución médica. "Por suerte había gente, lograron apagar el fuego y llamar a la ambulancia, pero son lesiones gravísimas y veremos si de acuerdo a la salud de él hay tentativa de homicidio culposo".

Fuga, entrega tardía, sin licencia, y un ofensivo festejo

El caso tomó rápida repercusión en medios y redes sociales. Recién 48 horas después del hecho, Jofré se presentó en una comisaría. Allí se constató que no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Fue detenida, imputada y se le dictó prisión preventiva domiciliaria, por riesgo de fuga, medida que se ajustó a su avanzado estado de embarazo. Sin embargo, dos meses más tarde la restricción fue dejada sin efecto bajo el argumento de que cursaba un embarazo de riesgo.

La decisión judicial no solo generó conmoción en la familia de las víctimas, sino que el malestar se profundizó cuando, tras recuperar la libertad, Jofré realizó publicaciones en redes sociales que fueron vividas como una burla y un agravio.

img-20251215-wa0001

En una de las imágenes se la observa riendo y celebrando estar fuera de prisión domiciliaria, mientras que compartió un mensaje de un familiar que decía: “la próxima vez decile que irse a la fuga no es una opción”, acompañado de un emoji de carcajada.

El contenido, que naturalizaba que la imputada recobraba la libertad y podría realizar un nuevo choque, fue interpretado por la familia de Héctor como una provocación y una muestra de total falta de empatía frente a la gravedad de lo ocurrido. “Nunca recibimos un mensaje, nunca preguntaron cómo estaba mi hermano. Y después de todo eso, ver esas publicaciones fue un golpe más”, expresó Ayelén, hermana de Héctor.

Un cuerpo marcado por el choque y el fuego

Las consecuencias físicas del siniestro fueron severas para la pareja. Lurdes Darnes sufrió quemaduras y graves secuelas en las piernas, además de un fuerte impacto psicológico: padece pánico y temor a salir de su casa a la calle como consecuencia del hecho.

Por su parte, el que peor terminó fue Héctor Gaudencio, quien quedó al borde de la muerte tras sufrir quemaduras por el incendio de su moto. Afortunadamente, gracias al rescate y auxilio de vecinos logró sobrevivir, aunque quedó en carne viva de la pelvis para abajo.

Según el resumen de historia clínica emitido por el Castro Rendón, Gaudencio, de 24 años, al 5 de diciembre cursó 75 días de internación como consecuencia de una quemadura que comprometió el 34% de la superficie corporal total, producida por fuego directo.

Buscan a un automovilista que chocó

Después de pasar cinco días en terapia intensiva, requirió asistencia respiratoria mecánica, se contagió una neumonía broncoaspirativa, recibió tratamiento antibiótico y lo operaron de una fractura de cráneo y miembro superior, sin poder mover la mano derecha. Luego quedó en el quinto piso, en la sala de cirugías, donde es operado con regularidad para reconstituir el tejido.

"Fue considerado un gran quemado. Permanece internado con un cuadro delicado agravado por la falta de defensas, ya que quedó vulnerable a virus intrahospitalarios", explicó Ezequiel Otarola Douguett, abogado querellante a LM Neuquén. Durante su evolución debió permanecer en terapia intensiva

Actualmente, el paciente continúa ingresando a quirófano cada 48 horas para toilette e injertos de piel, con evolución que obliga a mantener la internación en ese servicio por tiempo indeterminado. "Los médicos le están realizando trasplantes de piel, tomando tejido de su espalda para reconstruir los miembros inferiores, en un proceso largo, doloroso y con resultados aún inciertos", indicó el abogado.

muerte motociclista sin licencia seguro fuga

Fiestas en el hospital y una espera que duele

“Después del accidente nunca pudo caminar ni moverse. Estuvo semanas boca abajo por los injertos, comiendo y durmiendo así. Para ir al baño tienen que hacerle upa. No sabemos si va a volver a caminar”, relató su hermana.

Héctor es padre de un bebé que hoy tiene cuatro meses. Como informó LM Neuquén, el día del accidente la pareja había dejado a su bebé con la abuela para comprar pañales, justo cuando Jofré los atropelló. “Él pregunta por su hijo, lo extraña, quiere verlo. Eso lo destruye emocionalmente”, contó Ayelén.

Con la llegada de navidad y año nuevo, el contraste se vuelve más crudo. “Jofré va a pasar las fiestas en su casa, tranquila, con su familia. Nosotros vamos a pasarlas en el hospital, sin saber qué va a pasar con mi hermano”, dijo.

Esperan una condena para la conductora que "hizo todo mal"

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía a cargo de Guadalupe Inaudi, cuya labor fue destacada por la querella debido a las pericias y los informes realizados.

Para la familia, el reclamo es claro y urgente: que se asuma la responsabilidad por un hecho que no terminó con el impacto del choque, sino que sigue dejando marcas todos los días.

En tanto, la familia de las víctimas remarcó que Jofré nunca se contactó con los damnificados, sino que careció de cualquier gesto de empatía y resultó especialmente ofensiva frente a un cuadro en el que Héctor continúa internado, con cirugías permanentes y riesgo vital.

guadalupe inaudi y jarry

"Si esto no hubiese sido mediático, hasta el día de hoy no se entrega", manifestó Douguett y recalcó la labor de Yohana, quien impulsó la difusión en los medios del video del choque buscando testigos para saber quién fue y pedir que el o la automovilista se entregue.

Para los abogados, se configura delito culposo: "hizo todo mal, no pone guiñe, no frena, iba sin carnet, no tenía seguro automotor, es un acto imprudente, negligente que conlleva el resultado del choque". En tanto, destacó que si bien Jofré no presenta antecedentes previos, no descartan el hallazgo de un historial que explique por qué no tenía licencia de conducir. "Puede haber multas de tránsito, solicitamos que se investigue, si le retuvieron el carnet sería un agravante, por eso la fiscalía tiene que mirar oficios, ya lo solicitamos", agregó.

La investigación preliminar preparatoria termina el 24 de enero. "Si Gaudencio no está recuperado al 100% vamos a solicitar una prórroga para poder cuantificar los daños por lesiones gravísimas". Al respecto de la pena en expectativa, el abogado afirmó que lesiones gravísimas contempla tres años de prisión: "la familia está muy enojada, considera que si no va presa no hay justicia". En tanto, presentarán el conjunto de la prueba en cuanto termine la feria para poder elevar la causa a juicio.