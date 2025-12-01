Liberaron a la conductora que atropelló a una pareja de motociclistas y los dejó abandonados

La resolución judicial que dejó en libertad a la conductora acusada de provocar el accidente en el que chocó a una pareja de motociclistas, volvió a generar conmoción en la familia de Héctor Díaz, el joven que permanece internado desde entonces. A causa del siniestro, la moto se incendió y le quemó la mitad del cuerpo al joven, que se encuentra transitando un largo camino de recuperación.

El violento choque ocurrió el pasado 22 de septiembre alrededor de las 18 sobre calle Belgrano , pasando Combate de San Lorenzo y dejó graves secuelas la pareja, quienes se trasladaban en una motocicleta cuando fueron impactados por un vehículo que realizó un giro brusco desde el carril izquierdo hacia la derecha.

El golpe los proyectó violentamente hacia una camioneta estacionada y la moto se prendió fuego. Desde ese momento, Héctor inició un largo y complejo proceso de recuperación que aún continúa en el hospital Castro Rendón. Dos meses y medio después, sigue postrado, con múltiples injertos y sin posibilidad de ver a su bebé de cuatro meses, a quien le iban a comparar pañales cuando todo ocurrió. En este contexto, la decisión de levantar la prisión domiciliaria de la acusada —identificada como Bianca Jofre— generó un profundo malestar.

choque busqueda automovilista (2)

Ayelén, hermana de Héctor, explicó que la familia no fue correctamente notificada sobre la audiencia que se llevó adelante el viernes. “Nos habían dicho que la defensa de ella pidió que le sacaran la prisión domiciliaria porque está embarazada, pero nunca nos dieron la hora. Cuando nos enteramos, ya había pasado y el juez decidió dejarla en libertad”, relató la mujer en diálogo con LU5.

La resolución sorprendió y golpeó emocionalmente a la familia, que esperaba que la imputada continuara bajo alguna medida restrictiva mientras avanzara la investigación. “Mi hermano sigue internado, tiene para largo todavía, y la mujer quedó libre. A nosotros nos genera mucha conmoción porque vemos el esfuerzo enorme que hace él todos los días para sobrevivir y avanzar en su recuperación”, expresó Ayelén.

La ausencia de empatía que más duele: “Nunca nos escribieron”

Para la familia, un aspecto especialmente doloroso es la falta total de contacto por parte de la acusada o de su entorno. “Jamás recibimos un mensaje. Nunca se acercaron, nunca preguntaron cómo estaba mi hermano, si necesitábamos algo o simplemente cómo íbamos llevando esto”, dijo Ayelén con visible tristeza.

La joven vive con su madre, quien crio a ambos sola y hoy acompaña a Héctor diariamente en el hospital. “Lo que te genera angustia no es solo lo que pasó ese día, sino lo que pasó después: la indiferencia total. Fue un error humano, una negligencia o lo que haya sido, pero del otro lado hay una vida que quedó destruida. Y nadie se hizo cargo ni siquiera desde lo humano”, remarcó.

Buscan a un automovilista que chocó

El camino de recuperación de Héctor está lejos de concluir. Las quemaduras que sufrió a raíz del choque comprometieron gran parte de su cuerpo y lo mantienen inmóvil desde su ingreso al Castro Rendón. “Nunca pudo caminar ni moverse. Estuvo semanas boca abajo por los injertos, tuvo que comer así, dormir así. Para ir al baño tienen que hacerle upa. La está pasando muy mal”, describió su hermana.

Además, en los últimos días surgió otra dificultad: la máquina para realizar injertos en el hospital sufrió un desperfecto y el procedimiento debió hacerse de manera manual. “Eso implica que todo es más lento y más doloroso, pero acá en el hospital trabajan muy bien, realmente lo están tratando de la mejor manera posible”, aclaró.

Héctor tampoco puede ver a su hijo, que hoy tiene cuatro meses. “Cuando tuvo el accidente, el bebé tenía dos meses. No lo puede ingresar al hospital por ser tan chiquito, y eso lo destruye emocionalmente. Él pregunta, extraña, quiere verlo. Es muy duro”, dijo Ayelén.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

El proceso judicial: dudas, fechas imprecisas y pocas respuestas

La próxima audiencia, según les informaron desde Fiscalía, sería en enero, aunque la familia todavía no tiene certezas debido a la feria judicial. “Nos dijeron que iban a ver, pero nunca nos dan respuestas claras. Si no se hace en enero, la van a extender dos meses más y recién en marzo habría otra audiencia”, explicó la hermana.

La incertidumbre se suma al desgaste emocional de estos meses. “Ella va a pasar las fiestas en su casa, tranquila, con su familia. Nosotros vamos a pasarlas en el hospital con mi hermano. Eso te parte al medio”, dijo Ayelén.

Pese al dolor, la familia espera que la causa avance y que se garantice un proceso justo para Héctor. “Lo que queremos es que se haga justicia y que alguien se haga responsable de lo que pasó. Nada nos va a devolver estos meses, pero al menos queremos que esto tenga un cierre”, concluyó.