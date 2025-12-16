Decretaron asueto por las fiestas de fin de año: ¿Qué días no se trabaja?

El Gobierno Nacional confirmó las fechas que habrá asueto, y destacaron el significado cultural, social y familiar de estos días. ¿Habrá finde largo?

En las últimas horas se conoció que a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se otorgará asueto administrativo para las fiestas de año.

El decreto 883/2025 fue publicado en el Boletín Oficial, y allí se se explicó que se trata de fechas con arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina, ya que constituyen momentos de encuentro, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos.

Es así que se estableció que el miércoles 24 y 31 de diciembre - en la previa a Navidad y Año Nuevo- serán tomados como asueto, por lo que esta medida establece que los trabajadores no deberán concurrir a sus lugares de trabajo.

Quiénes tendrán asueto durante dos días

El asueto alcanza a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional, con una excepción: las instituciones bancarias y entidades financieras, que no están incluidas en la medida.

calendario Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado.

Asimismo se aclaró que esta medida no se extenderá a las entidades bancarias ni a las empresas y entidades financieras sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras.

Y se aclara que los titulares de cada jurisdicción deberán determinar el personal mínimo necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias.

En el sector privado, cada empleador podrá definir si otorga o no el día libre. En caso de concederse, no se tratará de un feriado, por lo que no corresponderá el pago de un adicional.

Según la normativa, tanto el 24 como el 31 de diciembre son días laborables habituales, de modo que quienes trabajen cobrarán su jornada en forma normal, salvo que la empresa establezca otro criterio.

¿Será fin de semana largo para estas fiestas?

Siendo asueto los días 24 y 31 de diciembre, los empleados no cumplirán sus funciones durante dos días seguidos, dado que el 25 de diciembre y el 1 de enero, son feriados inamovibles, por lo que el personal que deba trabajar en esas fechas cobrará el doble.

Lo cierto es que en este 2025 Nochebuena, es decir el 24 de diciembre cae miércoles, mientras que Navidad (25 de diciembre) será jueves. Esto deja un escenario particular para quienes buscan aprovechar el calendario laboral y los feriados de fin de año.

navidad Por el momento, ya están confirmados los días de descanso para las fiestas de fin de año.

Pero la especulación acerca del fin de semana largo quedó descartada con esta nueva medida, ya que el viernes 26 y 31 de diciembre serán días laborales normales en todo el país.

Todos los feriados 2026 en Argentina

A pocas semanas de terminar el año, ya muchos comienzan a mirar los feriados 2026. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento: