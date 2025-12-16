El Gobierno nacional obtuvo dictamen favorable para el Presupuesto 2026

El próximo pasó se dará este miércoles, cuando pase al recinto para ser tratado en la Cámara de Diputados.

Este martes se obtuvieron varios dictámenes respecto al Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, liderado por el oficialista, Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

La Libertad Avanza presentó su propio dictamen, de mayoría, y apuesta a debatirlo este miércoles en el recinto en la Cámara de Diputados, mientras que el kirchnerismo impulsa una propuesta alternativa.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, destacó el proyecto que el presidente Javier Milei envió al Congreso, tiene al equilibrio fiscal como un eje clave, algo que, según el funcionario, es "algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió".

Hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen: avanzamos con la agenda de orden, equilibrio fiscal y reglas claras.

Qué establece el Presupuesto 2026

"Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos", planteo el jefe de bloque libertario.

El dictamen establece entre sus ejes "una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario", con un resultado financiero superavitario estimado de $2.734.029.655.055 y gastos corrientes y de capital por $148.069.293.526.549 para el ejercicio 2026.

El borrador de este Presupuesto se conoció en el mismo plenario y el contenido replica en gran medida una propuesta que había sido dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa, que obtuvo 28 firmas (entre ellas 6 en disidencia, del PRO, UCR, MID e Innovación Federal), proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI.

Finalmente se conoció que el proyecto actual respecto del enviado por el Ejecutivo establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

"La Argentina no tuvo presupuesto durante dos años por voluntad de Milei"

El jefe de bloque del kirchnerismo en la Cámara Baja, Germán Martínez indicó durante la sesión en comisión que "hace falta otro presupuesto" diferente al impulsado por el Gobierno y explicó que en su dictamen plantearon "una reformulación integral en la ley de Presupuesto".

Según indicó el legislador, se necesita un proyecto que "garantice el Financiamiento Universitario, los fondos para la implementación de Emergencia en Discapacidad, Emergencia en Pediatría y fondos para el Hospital Garrahan".

A su vez, acusó al oficialismo de no haber evitado la aprobación del Presupuesto del 2024 y el 2025 "para administrar el Estado con una ley con montos desactualizados, el del 2023, y así poder manejar los fondos con discrecionalidad. "La Argentina no tuvo presupuesto durante dos años por voluntad de Milei", detalló Martínez.

El diputado de Patria Grande, Itai Hagman, también fue uno de los críticos de este Presupuesto presentado por el oficialismo. En este sentido, indicó que "el único gasto asegurado es el pago a los acreedores" y que "busca sostener a las Argentina en el ajuste permanente y no garantiza la estabilidad económica, genera un costo productivo y social que es inaceptable", opinó.

Por esto mismo, planteó el rechazo del bloque a esta iniciativa y la presentación de un dictamen alternativo.