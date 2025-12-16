Tras la caída de las gradas, sigue el abandono en la escuela de patín de Plottier

Los padres afirman que no tienen respuestas y que las condiciones edilicias son muy deficientes. Más de 400 niños practican la actividad.

Ya pasaron más de dos semanas del día en que se desplomó la grada de la Escuela de Patín del Club Municipal de Plottier y los padres todavía esperan respuestas del gobierno local. A través de una carta abierta que circuló por redes sociales, denunciaron que el número de heridos fue superior al informado oficialmente y que el edificio sigue en las mismas malas condiciones de abandono, lo que podría generar otro hecho similar en el futuro.

Verónica Zanetta, vecina de Plottier y mamá de dos patinadores de la escuela, aclaró que los padres vinculados a la institución notan un abandono total de este deporte en Plottier. "Mi hija estaba en la grada cuando cayó y tuvieron que poner un yeso. Ahora ella está bien, pero el galpón sigue en las mismas condiciones y todavía no tenemos respuestas ", se lamentó en diálogo con LU5.

En la entrevista, explicó que la escuela de patín del Club Municipal está frente al Parque Central de Plottier, en las instalaciones de un antiguo galpón de empaque que presenta graves daños de infraestructura . Según relató, el techo se llueve, la pista tiene agujeros y los niños tienen que cambiarse en una cocina estrecha antes de salir a patinar.

gradas- colpaso- escuela de patín de Plottier-2 Gentileza Top Plottier

"Somos una comunidad de 350 familias", dijo Zanetta y agregó que los niños esperaban ansiosos para el show, que había sido suspendido. "Pasó del 28 al 29 (de noviembre) porque los chicos igual querían patinar, habían vendido rifas para ornamentar el salón y alquilar los trajes", aclaró.

"Desde el fin de semana estuvimos trabajando en la ornamentación del salón para el show. Las gradas no llegaron hasta las 5 o 6 de la tarde del mismo día del show que empezaba a las 9", dijo y agregó que la instalación de las estructuras estuvo a cargo de la Municipalidad de Plottier.

"A las 7,15 estaban todavía soldando las gradas, y a las 7.30 ya se empezó a llenar. No estaba ni a media capacidad que empezó a llover", dijo y continuó: "Sentimos como un trueno y lo que vimos era que no era un trueno, sino las gradas desplomándose".

Verónica aclaró que la cifra total de heridos fue superior a la que se informó a través de los medios. Entre los afectados se contaban niños pequeños, adultos mayores y su propia hija, que tuvo que ser enyesada. "Yo fui a pedir respuestas a la Municipalidad y me recibió la secretaria del intendente, que dijo que sólo había cuatro adultos heridos, ni siquiera se acercaron al hospital", expresó.

Piden más inversión para la escuela de patín

"No sé qué tenemos que esperar, que pase lo de Bahía Blanca", dijo Zanetta en relación con la tragedia que ocurrió durante una muestra de patín en la ciudad bonaerense, cuando se desplomó una pared durante un temporal de viento.

La mujer es mamá de dos patinadores: uno de ellos es un doble campeón provincial y doble campeón nacional de 13 años, que es el único varón de su categoría y debe esperar a que todas las chicas se cambien en la cocina para poder ponerse el traje para patinar. "Tenemos chicos que son medallistas en Plottier", dijo y añadió: "Tanto las que son medallistas como los que hacen de forma recreativa merecen un lugar digno".

Aunque aclaró que no redactó la carta abierta, adhirió a las quejas que presentaron los otros padres, sobre todo porque el patín es un deporte que moviliza a toda la comunidad de Plottier.

"Mueve entre 300 y 400 familias por año, son chicos que hacen deporte en lugar de ver pantallas o estar en una plaza en peligro", dijo y continuó: "Catalina, la nena atropellada en Plottier, es parte del espacio e iba a estar en la muestra".

Catalina nena atropellada Plottier

"El club está así desde sus inicios", dijo y aclaró que los padres suelen tapar los huecos de la pista con cartón y cinta adhesiva. "Hace tres años que se llueve toda la pista, nos ha pasado con el intendente presente también", dijo. "Los chicos pasan frío en invierno y calor en verano, y se cambian hacinados en una cocina para las muestras".

Para la mamá de los deportistas, fue un milagro que nadie sufriera heridas graves por la mala instalación de las gradas. Por eso, reclamó por más inversión en mantenimiento e infraestructura, para garantizar la seguridad de los patinadores y el público durante la muestras.