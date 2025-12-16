Dólar: el Gobierno cambia el esquema económico y anuncia que comprará reservas

Hasta ahora Luis Caputo trató de bajar la inflación retrasando el tipo de cambio. Todo eso cambia. Cuál es la nueva idea.

El plan del ministro de Economía , Luis Caputo , de forzar un retorno de la Argentina a los mercados internacionales de deuda en base a generación de expectativas positivas por suma de buenas noticias, pero sin que el Banco Central acumule reservas, no tuvo el éxito esperado.

Una semana después de haber emitido un bono en dólares de legislación argentina, por u$s1.000 millones, por el cual se pagó una tasa del 9,26%, en una especie de test, el Gobierno tuvo que anunciar un plan de compra de dólares del Banco Central para el 2026 y un cambio en las bandas cambiarias.

Todo eso en línea con el reclamo del mercado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Ambos le reclamaban, por lo menos, que presente un programa de compra de reservas para que el riesgo país baje a niveles del 400 punto (hoy está en 600), necesario para que el Gobierno pueda volver a emitir deuda en Nueva York, que es el objetivo final para poder refinanciar los vencimientos del año próximo.

En los dos primeros años de gestión de Caputo la tónica ha sido la misma; tratar de desbloquear la desconfianza de los potenciales inversores, mostrando resultados de política económica y afirmando la gobernabilidad.

El Palacio de Hacienda se ha negado a sumar reservas. La explicación es que comprar dólares emitiendo pesos que no tendrían demanda del público generaría inflación. Hasta aquí la prioridad ha sido reducir el avance del IPC.

Bajar la inflación con atraso cambiario

Para bajar la inflación, el Gobierno ha procurado atrasar el tipo de cambio. Primero fue con un tipo de cambio oficial que subía por detrás de la tasa de inflación (crawling peg) y luego, tras la firma del acuerdo con el FMI en año pasado, por sistema de bandas.

Ahora el Gobierno ha admitido implícitamente que el sistema de bandas, cuyo techo y piso iba subiendo al 1% mensual, también tenía como resultado un retraso del precio del dólar frente al resto de los precios de la economía.

Anunció un sistema de ajuste de las bandas en base a la inflación, lo que implica un fin a la política de retraso del tipo de cambio. Como las bandas van a ampliarse en función de la inflación de dos meses atrás y se espera que esta baje, lo más probable es que el resultado sea una pequeña devaluación del peso frente al dólar.

dolares El funcionario indicó que el Tesoro pagará “una parte” del vencimiento previsto para el 9 de enero.

Ese esquema puede resultar más ajustado a la necesidad de comprar dólares desde el Banco Central. Pero la realidad es que a dos años de gestión el equipo económico reconoce que no ha podido quebrar las expectativas sobre Argentina y tiene que ir por lo clásico.

Luis Caputo considera que si la Argentina creciera al 4% anual, el BCRA podría comprar reservas por u$s7.000 millones. Es probable que ese sea el verdadero objetivo y no los u$s17.000 anunciados.

Se agotaban los plazos

Apenas se conoció el salvataje del Tesoro de Estados Unidos previo a las elecciones legislativas del este año, algunos brokers ya comentaban que el Gobierno tenía tiempo hasta diciembre para anunciar un programa de compra de reservas, caso contrario, la desconfianza iba a volver.

Pablo Moldován, economista de C-P, señaló que “el gobierno oficializó su intención de comprar reservas”. “La decisión llega después de la licitación de deuda en U$S y justo antes de la revisión del acuerdo con el FMI”, advirtió Moldován, quien sostuvo que “con el riesgo país estancado cerca de 600 puntos, el esquema cambiario empieza a moverse”.

Por su lado, el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) señaló que “no se trata de una corrección marginal ni de una medida táctica, sino de una recalibración integral del esquema macroeconómico, que corrige inconsistencias del régimen previo y reordena la relación entre tipo de cambio, cantidad de dinero y acumulación de reservas”.

“Comienza una etapa distinta del programa económico: una economía que ya no enfrenta un problema de dominancia fiscal ni de emisión descontrolada, sino uno de submonetización, fragilidad externa y necesidad de recuperar competitividad”, dice el CEPEC.