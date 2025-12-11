El Banco Central dio a conocer el Relevamiento de Expectativas del Mercado, donde los especialistas proyectan las variaciones que habrá en el valor de la moneda estadounidense .

A qué precio cerrará el dólar el 2025, según la city, y qué proyectan para el primer trimestre del año

Rumbo a 2026, los analistas estiman que el dólar oficial se mantendrá dentro del esquema de bandas planteado por el Ministerio de Economía y proyectan un incremento levemente por debajo a la inflación . Es el panorama que muestran las previsiones de 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA).

El promedio de las proyecciones reunidas en el informe, realizado entre el 26 y el 28 de noviembre, ubican al tipo de cambio mayorista en $1.472,90 para el promedio de diciembre, un valor que está $27,10 por debajo del relevamiento previo. "Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.720/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 16,8%", señala el informe.

En tanto, estimaron que la inflación mensual estimada para noviembre será del 2,3%,porcentaje que representa un aumento de 0,4 puntos en comparación con el informe previo. Los “Top 10”, el grupo de analistas con mayor precisión histórica en sus proyecciones, coincidieron en ese valor, aunque la variación en cuanto al reporte anterior fue de 0,3 puntos.

Las proyecciones sobre el PBI y la desocupación

El informe del REM puntualiza también en diversas variables macroeconómicas. En este sentido, para el tercer trimestre de 2025, los analistas previeron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad de 0,5% respecto al trimestre anterior. Con esto, se revierte la caída proyectada en informes previos.

Para el último tramo del año, en tanto, se espera un crecimiento de 0,8%, y para el primer trimestre de 2026, de 0,9%. En promedio, "quienes conforman el Top 10 también proyectaron, un crecimiento de 4,4% en el año", dice el texto que el BCRA publicó en su sitio web oficial.

Banco central dólares reservas Sede del Banco Central en Buenos Aires, epicentro de las decisiones que marcan el pulso de la economía en medio de la tensión cambiaria.

Respecto a la tasa de desocupación, la proyección para el tercer trimestre de 2025 permaneció en 7,5% de la Población Económicamente Activa, es decir, no hubo modificaciones en comparación con el REM anterior. Apenas 0,3 puntos porcentuales por debajo, la expectativa para el último trimestre del año es del 7,2%.

En cuanto a la tasa de interés mayorista (TAMAR) de bancos privados, para diciembre se estimó en 32,0% nominal anual, tres puntos porcentuales menos que en el análisis anterior, mientras que para diciembre de 2026 se proyecta una TAMAR de 20,9% nominal anual.

Las previsiones para el mercado interno y el comercio exterior

El REM también alcanza a otros factores de la economía. En el caso del comercio exterior, se estima que las exportaciones para 2025 estarán en USD 85.667 millones, USD 935 millones más que en la encuesta anterior, y las importaciones en USD 77.140 millones. El superávit comercial anual esperado se ubicará así e los USD 8.527 millones, USD 240 millones más que en el REM anterior.

En cuanto al plano fiscal, el relevamiento expone que las proyecciones que hicieron los participantes para el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero en 2025 apuntan a un superávit de $12,9 billones. "Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año", concluye el reporte.