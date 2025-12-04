El FMI le volvió a pedir al gobierno argentino que sume dólares a las reservas del Banco Central

Se trata de un punto indispensable que a criterio del organismo y de los agentes del mercado, le darían al país la credibilidad necesaria para volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

En el Fondo Monetario Internacional (FMI) sospechan que la Argentina está por tropezar nuevamente con la misma piedra. Es decir, luego de conseguir condiciones favorables en términos de ayuda financiera, el gobierno se niega a sumar reservas con un esquema de tipo de cambio más alto que el actual. Es lo que pasó en febrero del año pasado tras lograr el primer acuerdo con Javier Milei. El riesgo país se desplomó al inicio y luego subió luego de que el ministro Luis Caputo se negara a comprar dólares.

Y es así que cada vez que tienen oportunidad sus funcionarios le reclaman a Javier Milei y a Luis Caputo que armen un esquema que le permita sumar dólares al Banco Central s in tener que pedirlos prestados. Ahora fue en una conferencia de prensa en Washington encabezada por l a vocera deL FMI, Julie Kozak.

“Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en la Argentina. Esto ayudará al país a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, señaló la funcionaria.

Con el lenguaje diplomático tradicional que tienen los funcionarios del organismo, Kozack dejó entrever que el staff técnico del organismo da por perdida la batalla de las meta de los dólares del 2025. Argentina debería cerrar en diciembre con reservas negativas por u$s4.000 millones, pero según estimaciones privadas serían de u$s -18.000 millones, muy fuera de rango.

“Lo que puedo decir es que, en esta etapa, cumplir con el objetivo de reservas para fin de año será un desafío”, señaló ante consulta de periodistas argentinos. La vocera insistió en que “sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el futuro para reconstruir las reservas internacionales".

“La razón por la que abogamos por un mayor nivel de reservas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante las crisis”, explicó.

En ese sentido recomendó al país que “proveche la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”.

En enero Argentina tiene que pagar a bonistas unos u$s4.800 millones. Pero no cuenta con el dinero. Tiene que pedirlo prestado. La primera altenativa, de regresar a los mercados globales antes de fin de año esta descartada por el riesgo país no baja del 650 puntos. La segunda es la que está negociando Caputo con bancos internacionales, un financiamiento tipo REPO. La tercera es apelar a los dólares que prestó el Tesoro de Estados Unidos, todo con la esperanza de volver a emitir bonos de deuda en 2026.

El JP Morgan cree que Argentina puede sumar reservas en 2026

El banco estadounidense JP Morgan estima que Argentina podría acumular reservas por debajo del 1% del PBI en 2026 al remarcar que debe ser una prioridad del gobierno de Javier Milei y espera las mejores perspectivas de crecimiento y desinflación de la gestión.

La entidad financiera compartió un informe en el que remarcó la necesidad de sumar reservas aprovechando el mejor escenario político tras las elecciones legislativas y el respaldo financiero de Estados Unidos, proyectando un escenario optimista para el próximo calendario.

MORGAN.jpg Foto de archivo. Edificio corporativo central de JP Morgan Chase & Co. en Nueva York. 20 de mayo de 2015. REUTERS/Mike Segar

El análisis sostiene que “si el esquema cambiario se sostiene, el sector público podría acumular reservas, aunque probablemente por debajo del 1% del PBI”

Al respecto, precisó que las reservas brutas tienen un margen para aumentar US$5.000 millones durante el año, contemplando un tipo de cambio real por debajo del promedio histórico. Sin embargo, planteó que un tipo de cambio real más alto o mayores ingresos financieros podrían generar una mayor suba de las reservas.

En este marco, el JP Morgan expresó que “la lección para 2026 es clara: aumentar las reservas debe ser una prioridad para fortalecer las defensas del país antes de las elecciones generales de 2027”, indicando que “el aval estadounidense debería utilizarse estratégicamente y con urgencia para construir colchones internos".