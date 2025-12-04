Impacto en las temperaturas y lluvias: así afectará "La Niña" durante los meses de verano

El pronóstico alerta sobre los efectos que tendrá este fenómeno en el país.

Según la advertencia del SMN, el fenómeno de La Niña hará que en Argentina el verano sea más caliente de lo habitual.

Con el inicio de diciembre, comienza formalmente el período más caluroso del año y crecen las expectativas sobre cómo se comportará el clima del verano . En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico estacional, marcado por la presencia de La Niña que comienza a asomar y que podría influir tanto en las temperaturas como en el régimen de lluvias a lo largo del país.

El escenario climático actual vuelve a estar atravesado por la presencia de La Niña . En los últimos meses, las aguas del Pacífico ecuatorial registraron temperaturas por debajo de los valores normales en amplios sectores, mientras que los vientos alisios se intensificaron especialmente entre los 140° oeste y 150° este. A este comportamiento se sumó el Índice de Oscilación del Sur, que también mostró valores coherentes con este patrón, configurando así las condiciones típicas de la fase fría del fenómeno ENOS.

Los modelos indican que hay un 50% de probabilidad de que estas condiciones continúen a lo largo del trimestre. Es una señal que vale la pena tener en cuenta porque suele inclinar la balanza del régimen de lluvias en buena parte del país.

Cómo será en la Argentina

En un verano típico, la temperatura media ronda los 22 a 26 °C en la región Pampeana, trepa hasta los 28 a 30 °C en el NEA y mantiene valores más moderados en la Patagonia, donde oscila entre 14 y 22 °C según la latitud.

Embed ☀️ ¡Arrancó el #verano meteorológico en el hemisferio sur!



SMN Argentina, December 2, 2024

Las lluvias, por su parte, se concentran en el norte y el litoral del país. El NEA supera con facilidad los 400 a 500 mm en la temporada; la región Pampeana recibe entre 200 y 350 mm; mientras que la Patagonia suele moverse entre valores mucho más modestos, con grandes diferencias, entre 50 y 100 mm.

Precipitaciones: un mapa que se parte en tres

El SMN trazó un panorama con señales variadas que invitan a mirar el mapa con atención región por región.

-Inferior a la normal

El Litoral recibe la señal más fuerte: lluvias inferiores a lo normal. La presencia de La Niña suele inclinar la balanza en ese sentido, algo que ya ocurrió en otros veranos bajo condiciones similares.

-Normal o inferior a lo normal

Una amplia franja del centro y sur del país podría mostrar montos de lluvia dentro de parámetros normales o incluso algo menores. El patrón abarca Santa Fe, Córdoba, el este de San Luis, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el este de la Patagonia. Es una zona acostumbrada a alternar períodos húmedos y secos en verano, aunque este recorte sugiere que la estación no traería excesos pronunciados.

Embed ¿Qué se espera para el verano 2025-2026?



SMN Argentina, December 1, 2025

-Normal

En una posición más neutra quedan el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, el este bonaerense y el oeste y sur de la Patagonia. Para estas áreas, el pronóstico no indica desvíos marcados, lo cual no impide que se produzcan picos de actividad convectiva o semanas más secas, pero sí sugiere un comportamiento general dentro del rango habitual.

-Superior a la normal

El NOA entra en un escenario más húmedo, con expectativas de lluvias superiores a la media estacional. Para una región donde los chaparrones estivales cumplen un rol clave en la disponibilidad hídrica, este punto merece atención.

Temperaturas: dominio de valores altos en gran parte del país

El panorama térmico del verano muestra una tendencia bastante marcada:

-Superior a la normal

Predomina en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe. En estas regiones, el calor podría mostrarse más persistente, con noches algo incómodas y jornadas que superen con mayor facilidad los umbrales de ola de calor.

-Normal o superior

Cubre gran parte de Cuyo, el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el sur del Litoral, el este bonaerense y el sur de la Patagonia. Se trata de un escenario intermedio, aunque inclinado hacia valores altos.

-Normal

El norte del Litoral y la región del NOA se mantienen dentro de parámetros conocidos, sin señales de extremos persistentes significativos.

Como en cada pronóstico climático trimestral, el SMN recuerda queestas proyecciones describen tendencias promedio y no sustituyen la información diaria o semanal.A lo largo del verano pueden aparecer irrupciones breves de aire fresco, picos de calor extremo o semanas más activas en materia de tormentas.

La recomendación es siempre la misma y nunca pierde vigencia: seguir los pronósticos diarios, los avisos a corto plazo y el sistema de alertas por temperaturas extremas, herramientas clave para anticipar riesgos y planificar actividades sin sobresaltos.