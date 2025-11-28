Adiós mosquiteros: esta tendencia aporta mayor comodidad y estética para este verano
Se trata de una opción minimalista que combina practicidad, modernidad y eficiencia en protección contra los insectos.
La llegada de las temperaturas cálidas y la lluvia más abundante y frecuente también marca el regreso en mayor medida de los mosquitos. Molestos y transmisores de enfermedades, muchos hogares recurren a la colocación de los clásicos mosquiteros para evitar el ingreso de estos insectos. Pero en la actualidad existe una alternativa minimalista, más estética e igual de efectiva.
Se trata de los mosquiteros plegables, también conocidos como mosquiteras plisadas, una opción que combina practicidad, modernidad y eficiencia en protección. Básicamente, están diseñados para abrirse y cerrarse de forma lateral como si fueran un acordeón.
De formato rectangular, estos mosquiteros cuentan con un marco rígido en el que se instala una malla fina y resistente, que puede plegarse en secciones, permitiendo que la puerta o ventana se abra y cierre con facilidad y sin esfuerzo. Su aspecto plisado, que da nombre a la categoría, les confiere un estilo moderno y versátil, adaptándose tanto a ambientes residenciales como comerciales.
Cuáles son las ventajas de los mosquiteros plegables que son tendencia
Este tipo de mosquitero puede hacerse a medida, ajustándose exactamente a las dimensiones del espacio a proteger. Además, suelen disponer de sistemas de cierre magnéticos o de doble fila de velcro que aseguran un cierre hermético, al mismo tiempo que facilitan la apertura desde cualquiera de los lados.
Su popularidad no es casual. Entre sus principales ventajas, destacan las siguientes:
- Facilidad de uso: su sistema de apertura acordeón permite abrir y cerrar en un solo movimiento, sin necesidad de manipular mecanismos complicados. Esto resulta especialmente útil en hogares con niños o personas mayores.
- Estética moderna y discreta: su diseño plisado aporta un aspecto elegante y actual, en comparación con los tradicionales mosquiteros de malla simple. Además, su perfil puede ser del color de las ventanas o puertas, lo que favorece que pase desapercibido.
- Ajuste perfecto: al fabricarse a medida, garantizan un ajuste exacto a las dimensiones del marco, evitando huecos por donde puedan infiltrarse insectos.
- Durabilidad y resistencia: la malla de estos mosquiteros es generalmente fabricada con materiales resistentes, como fibra de vidrio o fibra de poliéster recubierta con polímeros, que soportan las inclemencias del tiempo y el uso constante.
- Fácil mantenimiento: la limpieza se realiza con un paño húmedo o aspiradora, sin necesidad de desmontar. Además, si alguna sección presenta daños, puede repararse o reemplazarse de manera sencilla.
- Sistema de cierre eficiente: los cierres magnéticos o de doble velcro aseguran que el insecticida se cierre automáticamente después de pasar a través del espacio, manteniendo el entorno libre de plagas.
- Amplia variedad de modelos: desde puertas de entrada hasta ventanas, disponibles en diferentes colores y acabados, para combinar con la estética del inmueble.
Las diferencias con los los mosquiteros tradicionales
Los mosquiteros plegables, que en Argentina rondan los $10.000 para una puerta clásica, cumplen la misma función que los mosquiteros clásicos para evitar el ingreso de insectos, pero existen varias diferencias fundamentales entre ambos:
- Diseño y estética: los mosquiteros clásicos suelen ser estructuras fijas o con sistemas de enrollado, con mallas que se colocan mediante perfiles metálicos o plásticos. Su apariencia es más simple y, a veces, menos integrada con la decoración. En cambio, los plegables tienen un aspecto más moderno, con líneas elegantes y acabado plisado.
- Sistema de apertura: los tradicionales pueden ser fijos, enrollables o correderos, que requieren mayor espacio o mecanismos específicos para su apertura. Los plegables se caracterizan por su apertura sencilla acordeón, facilitando el acceso y permitiendo que la puerta o ventana quede despejada en todo momento.
- Mantenimiento y reparación: la malla en los mosquiteros tradicionales puede desgastarse o romperse con el tiempo, y a veces requiere ser reemplazada en su totalidad. Los mosquiteros plegables permiten una reparación más sencilla, ya que la malla puede sustituirse sin desmontar todo el marco.
- Instalación: la instalación de los mosquiteros clásicos puede ser más compleja, especialmente los sistemas enrollables o correderos que requieren guías.
