¿Hay juicio de Planes Sociales 2 en Neuquén?: qué dijo el fiscal Pablo Vignaroli

Los jueces condenaron a 12 personas por fraude al estado, pero el dinero no aparece. Qué se espera de la segunda parte del juicio en 2026.

El fiscal Pablo Vignaroli confirmó que existe una investigación abierta sobre un eventual segundo tramo del caso de los planes sociales, conocido como “ Planes Sociales 2”. No es novedad, pero la confirmación viene por la poca expectativa que quedó en el Ministerio Público Fiscal, luego de que los jueces no admitieran el delito de administración fraudulenta, una calificación que en argentina es muy utilizada para exponer las tramas de corrupción política.

Lo hizo durante una entrevista en Línea Abierta de LU5 donde también explicó los límites probatorios del expediente actual y los motivos por los que no se imputaron a personas que fueron mencionadas en el juicio. Por caso, las que supuestamente según los testigos recibieron sobres con dinero en efectivo, y que aparecen en la denominada "Caja Azul" que administraba el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, asesor de múltiples gobierno del MPN.

Si bien la Fiscalía de Estado, que conduce Raúl Gaitán, impulsa el recupero del dinero, Hay temas muy sensibles administrativos ¿Cómo se hicieron los sumarios a los empleados públicos que cobraron planes? ¿Están bien hechos? Son varias preguntas que surgen.

Juicio Estafa - planes Sociales (11) El fiscal del caso del juicio de los planes sociales, Juan Manuel Narváez. Claudio Espinoza

“¿Hay planes sociales 2?, le preguntó la periodista Majo Carrascal. "Nosotros tenemos iniciadas estas investigaciones cuando terminemos este proceso, vamos a terminar de analizar lo que se denominó Planes Sociales 2, a ver si tenemos los mismos elementos que teníamos aquí como para avanzar; porque son planes sociales distintos que fueron manejados de manera distinta”, sostuvo el fiscal.

Planes sociales: los cheques globales y el destino del dinero

Vignaroli aclaró que no se trata de investigar hacia atrás en el tiempo, es decir, en el período comprendido que fijó el Ministerio Público Fiscal, desde septiembre de 2020 a julo de 2022.

“No hay para atrás de esto… lo que nosotros analizamos hacia atrás ya lo analizamos, no encontramos lo que encontramos acá, la existencia de listados paralelos y demás, porque no había pagos con cheques individuales”, indicó el fiscal.

Sobre las personas mencionadas por testigos en la etapa de juicio -pero que no aparecieron imputadas- Vignaroli aclaró: "Hubo personas que fueron mencionadas en la investigación, que nosotros investigamos y que no tuvimos elementos para llevarlos a juicio".

Sostuvo que "una cosa es que alguien sea mencionado en la investigación, y otra cosa es que uno tenga elementos para poder llevarlos a juicio".

Juicio Estafa - planes Sociales (15) El abogado Alfredo Cury hablando con el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Luis Gallo.

Y agregó que no corresponde interrogar sobre personas que no forman parte de la acusación. “No vamos a ir a preguntarle a un testigo respecto de una persona que no está imputada… ya lo preguntamos antes, cuando hicimos la investigación, y no nos dieron elementos para avanzar”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, el fiscal subrayó que muchas hipótesis quedaron fuera del expediente por falta de pruebas suficientes, aunque pudieron haber sido posibles en términos teóricos. “Muchas cosas de lo que pasó con este caso no las pudimos probar, y como no las pudimos probar, no podemos llevar a alguien a juicio… Estaríamos haciendo muy mal nuestro trabajo”, sostuvo.

A partir de allí explicó una diferencia fundamental entre el sistema operativo actual de los planes sociales -bancarizado- y el que existía en los períodos previos, donde los subsidios se pagaban en efectivo y con cheques globales, dificultando cualquier trazabilidad.

“Se pagaban los subsidios en efectivo con cheques globales… una metodología totalmente distinta a la que se utilizó en esta materia”, dijo, en referencia a los pagos que se hacían con cheques que terminaban repartiéndose en dinero en efectivo, hace casi una década en Neuquén.

"Antes no se emitían cheques individuales

Consultado por la periodista sobre si la bancarización permitió un seguimiento más ordenado, Vignaroli respondió: "Antes no se emitían cheques individuales, empezaron a emitir un tiempo antes de la bancarización".

Incluso describió una posible operatoria previa, aunque enfatizando su carácter hipotético. “Podemos inferir que sacaban un montón de plata y dividían y la iban repartiendo. Sí, agarraban una cantidad de plata de 6.000 pesos, le pagaban 100 a 10 personas", indicó.

El fiscal dio por cerrado el capítulo probatorio del juicio actual, pero dejó abierta la puerta al análisis del expediente “Planes Sociales 2”, que se retomará cuando se impongan las penas.

Sostuvo que lo que se probó, se llevó a juicio; lo que no, quedó fuera. Y lo que aún no tiene calificación definitiva, sigue bajo investigación. El caso no terminó. ¿O sí?