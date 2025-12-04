Tras la explosión en centro oeste, los vecinos no volvieron a sus departamentos: qué dijo la Municipalidad

La explosión, causada por una pérdida de gas, dejó dos departamentos destruidos. El subsecretario de Obras Particulares brindó un panorama sobre la situación edilicia.

La Municipalidad reveló qué falta para que los vecinos del edificio donde ocurrió la explosión vuelvan a sus hogares.

La Municipalidad de Neuquén reveló nuevos datos respecto a la explosión del edificio de la calle Santamaría , en el barrio centro oeste de la capital provincial, ocurrida este miércoles al mediodía. Luego de revisar el lugar de los hechos durante la mañana, la subsecretaría de Obras Particulares aclaró dudas respecto a si los vecinos pueden volver a sus departamentos.

El subsecretario de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén, Luis López de Murillas, confirmó en diálogo con LM Neuquén que el edificio se encuentra deshabilitado para que lo habiten personas ya que aún no están garantizadas las condiciones de seguridad.

Afirmó que, si bien los primeros indicadores geométricos y físicos de la estructura no indican daños graves, resta un estudio exhaustivo para determinar si los habitantes pueden regresar a sus hogares.

explosion centro oeste

Según contó López de Murillas, el personal de la Subsecretaría de Obras Particulares recién pudo ingresar al edificio durante la mañana de este jueves, alrededor de las 9:30. Su objetivo era realizar la primera revisión del edificio de 5 pisos donde ocurrió la explosión y una vivienda familiar contigua.

Las pericias realizadas por los Bomberos confirmaron que la explosión se produjo por una pérdida de gas. Esta mañana, informaron que se produjo una "deflagración", es decir, una combustión violenta provocada por el contacto de una llama con un gran cúmulo de gas.

Qué hace falta verificar para que los vecinos vuelvan a sus hogares

Según explicó el subsecretario, los próximos estudios para verificar en detalle los daños a la estructura de la construcción dependen del consorcio del edificio. "No debe haber demasiado daño estructural, pero hay que hacer un estudio más exhaustivo", expresó.

El estudio deberá revisar alteraciones en las columnas, ángulos en las uniones de estas con las vigas, fisuras en el suelo, verificar si se expandió la estructura en algún punto, o si hay algún resquebrajamiento en las paredes exteriores. También podrían realizar pruebas de carga en cada uno de los pisos, similares a las que se hacen con los puentes. "Las cuestiones estructurales se verían conservadas, pero hay que corroborarlo con más finura", enfatizó el funcionario municipal.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (11) Claudio Espinoza

Según detalló, el consorcio tiene contratados a "conservadores", que se encargan del mantenimiento de los ascensores, que los dejaron fuera de uso inmediatamente. "Tenemos que ver si hoy tenemos algún avance", expresó.

Para realizar los estudios, el consorcio debe recurrir a un profesional habilitado, ya sea un ingeniero o un arquitecto. En caso de alguna afectación, el profesional propone las remediaciones necesarias para que la estructura vuelva a cumplir con las condiciones de seguridad para ser habitable.

La intervención de la Municipalidad de Neuquén

López de Murillas señaló que la Municipalidad interviene velando porque "todo quede seguro para los bienes y las personas". En caso de ser requerida alguna reparación, volverán a revisar para autorizar las obras a realizar. Agregó que se puede hacer una reparación provisoria para garantizar la habitabilidad lo más rápido posible, aunque depende de la magnitud del daño. El consorcio debe también informar del problema.

"La reparación final podría hacerse ya con la gente viviendo ahí, siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad", dijo López de Murillas.

Respecto a los servicios, el funcionario dijo que Camuzzi ya restauró el gas para el resto de la cuadra, pero que también deberán realizar sus propios estudios en el edificio para poder cerciorarse de que no hay daños.