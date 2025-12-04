El look con jeans "wide leg" que será la tendencia del verano: cómo son

El outfit, que Pampita mostró en sus redes, es una versión contemporánea de un clásico, manteniendo la frescura y la elegancia.

Si algo caracteriza a Pampita es su habilidad para marcar tendencia . Ya sea desde las pasarelas, la televisión o sus redes sociales, la modelo y conductora refleja distintos estilos que rápidamente se imponen en el mundo de la moda . Ahora, mostró un nuevo outfit que promete ser sensación durante el próximo verano.

Fiel a su estilo elegante y natural, Carolina Ardohain sorprendió con un look total denim que combinó lo clásico y simple con detalles modernos, mostrando una versión contemporánea de prendas vintage con un toque de frescura.

Desde su cuenta de Instagram , la modelo se mostró luciendo una chaqueta de jean corta y estructurada , abierta y con las mangas ligeramente arremangadas, generando dinamismo y una sensación de movimiento. Debajo, optó por una camisa blanca abotonada , reforzando el contraste entre lo casual y lo pulido.

pampita1 El look que mostró Pampita en redes y promete ser tendencia en el verano.

Como parte de su look, Pampita eligió un pantalón wide leg, caracterizado por su corte amplio y recto desde la cintura hasta el tobillo, ofreciendo una alternativa moderna al skinny tradicional. Cómodo, fluido y elegante, este jean es una de las grandes tendencias de la actualidad. Para complementarlo, la modelo sumó un cinturón negro con hebilla plateada.

Buscando un look fresco y veraniego, Pampita recurrió a un maquillaje natural con énfasis en la piel luminosa y los labios nude. Su cabello suelto, con ondas suaves y brillo natural, complementa la estética relajada del conjunto. Los lentes de sol estilo aviador refuerzan ese aire “cool sin esfuerzo”, mientras que las uñas rojas aportan un contraste vibrante y femenino.

pampita3 El outfit total denim de la modelo, que complementó con una camisa blanca y lentes de aviador.

Qué son los jeans wide leg y cómo surgieron

Los jeans wide leg se distinguen principalmente por su corte amplio y su caída suelta que se extiende desde la cintura hasta el tobillo. A diferencia de los skinny o rectos, estos pantalones ofrecen un espacio marcado en las piernas, brindando un aspecto relajado pero sofisticado. Generalmente, tienen una cintura alta o de tiro medio, lo que ayuda a definir la figura, además de ofrecer mayor comodidad. La variedad de estilos en este tipo de jeans es amplia, pudiendo encontrarlos en diferentes lavados, con rotos, con bolsillos decorativos, o en colores sólidos y neutros, ideales para combinar con distintas prendas y estilos.

Una de sus principales características es su versatilidad. Se pueden usar tanto en ocasiones casuales como en eventos más formales, dependiendo de cómo se los complemente. Un look con camiseta básica y sneakers puede ser perfecto para el día a día, mientras que combinarlos con tacones, blusas elegantes o accesorios llamativos puede dar lugar a un estilo más chic para la noche o reuniones especiales.

El concepto del pantalón wide leg no es nuevo. Su origen se remonta a varias décadas atrás, específicamente en los años 70, cuando la moda bohemia y el estilo hippie promovían prendas cómodas y sueltas. En esa época, los pantalones anchos y de tiro alto eran símbolo de rebeldía y libertad, alineados con la cultura juvenil y contracultural del momento.

A lo largo de los años 80 y 90, los jeans ajustados dominaron la escena, relegando los pantalones largos y anchos a un segundo plano. Sin embargo, en el nuevo milenio, se produjo un resurgimiento de estilos más holgados, impulsado por diseñadores y celebridades que buscaban comodidad sin sacrificar el estilo.

Por qué los jeans wide leg serán tendencia en el verano

Las ventajas de optar por los jeans wide leg durante el verano son muchas y variadas. En primer lugar, su principal beneficio es la comodidad. La amplitud del corte permite una mejor circulación del aire, reduciendo la sensación de calor y evitando la sudoración excesiva. Además, el tiro alto o medio ayuda a mantener una silueta estilizada sin apretar la cintura, lo que resulta en una sensación más relajada y libre de molestias.

Otra ventaja es su versatilidad. Pueden adaptarse a diferentes estilos y ocasiones, lo que los hace una prenda práctica y funcional. Son ideales para combinarlos con camisetas, blusas ligeras, crop tops, sandalias, sneakers o tacones, permitiendo múltiples looks con muy poca inversión. También, favorecen a distintos tipos de cuerpo, ya que acentúan la cintura y disimulan áreas que se quieran esconder, además de ofrecer una apariencia moderna y sofisticada.