Pantalones palazzo blancos, full moda en el verano 2025: reemplazarán a los jeans y así hay que usarlos

Se vuelve a imponer la tendencia de los pantalones más holgados. En detalle, cómo combinarlos según expertos en moda.

Las tendencias de moda y belleza cambian considerablemente año a año, de manera que las prendas que un año dejaron de ser populares pueden volver a serlo en cuestión de tiempo. Ante ello, hay una prenda que se impone en el verano europeo y será tendencia en 2026 : los pantalones palazzo blancos con botas reemplazan a los jeans .

Aunque los jeans son una prenda multifuncional , que se puede combinar con la mayoría de las prendas en cualquier época del año, estos pantalones de diseño holgado y pernera ancha fueron los más elegidos por las principales marcas de moda y las modelos en las pasarelas europeas .

El estilo de los pantalones palazzo blancos con botas llegó a la primavera-verano 2025 de Europa y desplazó a los jeans como la principal tendencia de la temporada . Su versatilidad , gracias a un diseño más urbano sin perder la elegancia de un pantalón de vestir , le permite competir directamente y se posiciona como lo más elegido en moda e indumentaria .

De hecho, esta prenda se ha impuesto en las pasarelas de moda a lo largo de Europa, al mismo tiempo que las marcas más importantes de indumentaria, como Alberta Ferretti y Giorgio Armani, entre otras, la han incluido en su colección de primavera y verano.

En ese sentido, una de las principales características de los pantalones palazzo blancos es su corte holgado y largo, que crea una sensación de alargamiento de las piernas y el torso, mientras que los jeans son más rectos y firmes.

Sin embargo, esta prenda no llegó sola, sino que se acompaña con botas. De esta forma, se mezclan looks casuales, de oficina y elegantes para fiestas.

A su vez, los pantalones palazzo son una alternativa completamente diferente a los tradicionales jeans. Por ejemplo, su corte es mucho más amplio desde la cadera, con una caída recta y fluida. Además, las telas son más suaves y ligeras que las que usan los jeans, tales como lino y algodón.

Si bien los jeans se pueden mezclar con diferentes outfits, los pantalones palazzo se imponen con su elegancia y formalidad que, sumados a un par de botas de cuero o taco fino, permiten obtener un conjunto sofisticado y cómodo. Asimismo, al combinarlos con este tipo de zapato, se estiliza la figura.

¿Cuáles son las mejores opciones para combinar los pantalones palazzo blancos con botas?

Los pantalones palazzo se pueden combinar con diferentes estilos y prendas, según la necesidad del momento. Además, en la temporada primavera-verano en Europa se lo vio, por ejemplo, con botas de ante y blusa de lunares, una opción elegante y sofisticada, pero que también se puede usar para salir a la calle.

En tanto, los especialistas en moda y belleza aconsejan usarlo junto a una blusa de estampado polka dots, que se vienen imponiendo de cara al verano 2026.

Por su parte, otra opción que se utilizó mucho fue con botas vaqueras y blusa boho. Para este look, los pantalones palazzo deben ser con una tonalidad más parecida al amarillo claro, con tonos de vainilla y mostaza. Esta elección ofrece un estilo más moderno, generalmente utilizado por jóvenes y adultos para salidas nocturnas.

El siguiente outfit logra sacar al máximo el provecho de los pantalones y su sensación de alargamiento del cuerpo. Los palazzo con blusa de denim y botas de pitón son una versión más arriesgada a lo tradicional, pero que también combina de manera ideal con las dos estaciones del año.

Finalmente, una alternativa mucho más elegante y sobria es junto a una blusa elegante y botas puntiagudas, ideal para compromisos que requieran un look sofisticado, como un casamiento, un cumpleaños o un bautismo, entre muchos otros.