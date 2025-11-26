Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 27 de noviembre

Las predicciones para este jueves 27 de noviembre llegan con cambios, novedades y oportunidades. Mirá qué te depara el día.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El horóscopo para hoy, 27 de noviembre , anticipa un día cargado de decisiones importantes, movimientos energéticos y revelaciones que pueden influir en lo personal, laboral y afectivo. Todas las predicciones del horóscopo , semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Día de movimiento y decisiones rápidas. Una propuesta laboral podría tomarte por sorpresa, pero será favorable si actúas con firmeza. En el amor, una charla pendiente se vuelve inevitable.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Jueves ideal para ordenar papeles, cuentas o compromisos. La energía acompaña procesos de estabilidad. En lo personal, te sentís más seguro para expresar emociones.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El día trae noticias que modifican tu agenda. Surgirá una oportunidad de viaje o capacitación. En lo afectivo, la comunicación vuelve a fluir.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición está muy afinada y te ayuda a resolver un conflicto familiar o laboral. Es un buen día para trámites importantes.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Te espera un jueves dinámico. Avances en proyectos, acuerdos o negociaciones. En el amor, alguien busca tu atención de forma directa.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La organización será tu aliada. Podés cerrar un acuerdo financiero o planificar algo para fin de año. En lo emocional, necesitás claridad.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El día trae armonía y soluciones. Una conversación esperada finalmente se da y te deja tranquilidad. En las relaciones, hay equilibrio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Jornada intensa emocionalmente. Puede aparecer una verdad que cambia la dinámica con alguien cercano. En el trabajo, avances concretos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen día para reorganizar metas. Llegan noticias económicas positivas o un pago esperado. En pareja, planifican algo nuevo.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu disciplina rinde frutos: un superior o referente reconoce tu esfuerzo. En lo personal, surge la posibilidad de cerrar un ciclo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Un jueves de creatividad y buenas ideas. Te destacas en reuniones, proyectos o exámenes. En lo afectivo, aparece un gesto inesperado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad aumenta, pero te favorece: entendés lo que otros no ven. Ideal para actividades artísticas o decisiones personales importantes.

Reflexión

A medida que avance el jueves, cada signo podrá identificar con más nitidez las señales del día y los cambios que comienzan a manifestarse. Escuchar la intuición, sostener la calma y confiar en el propio ritmo será clave para atravesar esta jornada con equilibrio.