Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 26 de noviembre

Será un día marcado por búsquedas personales, decisiones prudentes y espacios de calma interior. Entérate las predicciones signo por signo.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El último miércoles de noviembre trae grandes novedades para todos los signos del zodiaco . Predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en una jornada de mitad de semana. Toda la información relacionada al horóscopo, semanal y diario, la podes encontrar en este noticia.

La Luna te prepara momentos íntimos importantes y la posibilidad de un flechazo que podrás vivir con gran intensidad. Prepárate para unos momentos íntimos llenos de pasión.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

No te desanimes si tus planes se demoran un poco. Vas por el camino correcto y tarde o temprano recibirás la recompensa esperada, se paciente. Hoy contactarás con un ser muy especial para tu vida.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Parece que las cosas quieren encajar mejor y con colaboración de tu parte alcanzarás todo aquello que hasta hoy parecía imposible, pronto lo lograrás. Tu imagen social será atractiva y seductora.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Van a pedirte ayuda y una actitud protectora por asuntos no resueltos. Podrás solucionarlos de forma positiva y te ganarás el aprecio de aquellos que no esperabas. Tendrás suerte en los viajes e inversiones, incluso el azar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

De a poco tu nerviosismo va disminuyendo y tus pensamientos se harán más claros y consistentes. Es un excelente momento para aclarar con tu circulo intimo tus ideas. Todo lo que consigas este miércoles perdurará en el tiempo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrás que poner mucho esfuerzo de tu parte para encontrar una rápida salida a los problemas laborales. Hoy los jefes y superiores no estarán de tu parte, aplica tu natural diplomacia y verás como todos acceden a ti.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las amistades cobrarán un papel fundamental, te sentirás rodeado de sus afectos y de buenas sorpresas. Día positivo en lo referente a lo laboral, habrá cambios positivos y mayor rendimiento material.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Si esperas un ascenso o un aumento en tus honorarios hoy es un día apropiado para pedirlo, pero cuida en no exagerar, pedí con lógica y se te dará el deseo. Lo que hoy tu pienses con claridad se hará realidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La fuerza y el dinamismo que te caracterizan encontrarán hoy el obstáculo de muchas personas que a la hora de decidirse te darán la espalda. Lucharás por vos mismo por que hoy será la única forma de triunfar.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Habrá novedades y buenos momentos en la familia y el trabajo que te aportarán un bienestar psicológico. Todo ello te permitirá ver con claridad los objetivos sentimentales. La diosa de la Fortuna te sonreirá.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La jornada transcurrirá entre sobresaltos de energía y momentos depresivos. Tanto en el trabajo como en la familia estarás algo distante, levanta el ánimo y verás como las cosas se ponen a tu favor en todo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Gastos por asuntos de familia entorpecerán la dinámica y te obligarán incluso a discutir por asuntos de interés. Sabrás manejarte bien y ganarás ventaja en todo, hoy la firmeza será tu mejor arma de triunfo.

Reflexión

Los astros sugieren para este miércoles evitar las decisiones impulsivas, revisar las prioridades y atender tanto lo personal como lo profesional con equilibrio.