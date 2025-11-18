Este es el signo que debe prestar especial atención durante noviembre 2025, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru , este es el signo del horóscopo chino que deberá procurar evitar todo tipo de riesgos en noviembre de 2025 .

La astróloga, escritora, poeta y actriz argentina Ludovica Squirru , quien publicó sus primeros trabajos sobre el horóscopo chino en 1982, hace ya más de 40 años que se transformó en una referente ineludible a la hora de interpretar el horóscopo chino . Según la especialista , ¿cuál es el signo del horóscopo chino que deberá procurar evitar todo tipo de riesgos en noviembre de 2025 ?

Cabe destacar que Squirru señaló que el anteúltimo mes del año estará signado por marcados contrastes, y algunos signos, como por ejemplo Dragón y Serpiente, podrían experimentar importantes avances en lo laboral y económico.

En noviembre de 2025 , según lo sostuvo Ludovica Squirru , el signo del horóscopo chino que deberá evitar riesgos es la Rata .

En el undécimo mes del año, de acuerdo a lo señalado por Squirru, la influencia del Chancho actuará como un bálsamo para la Rata, ayudándole a bloquear la energía de la Serpiente, que en determinados momentos puede resultar calamitosa.

Asimismo, Ludovica Squirru manifestó que la primera mitad de noviembre les traerá a las personas nacidas bajo el signo de la Rata tanto momentos divertidos como frívolos, y alertó que el cosmos alerta sobre los riesgos innecesarios que no deben asumir para no tentar al destino.

La Rata es el primer animal en el horóscopo chino, y simboliza la sabiduría. Comprende a las personas nacidas en los años 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008. A mediados de 2025, Squirru afirmó que los pertenecientes a este signo deberían dejar de lado las presiones externas y enfocarse de lleno en la salud emocional, puesto que ello les conllevaría muchos beneficios, tanto en el presente como en el futuro. La clave, sostuvo entonces, pasaría por dedicarles tiempo al descanso y al cuidado personal en pos de recuperar el bienestar perdido.

Entre tantas personas famosas que nacieron bajo el signo de la Rata pueden mencionarse a:

Marlon Brando.

Scarlett Johanson.

Marcello Mastroianni.

William Shakespeare.

Gerard Depardieu.

Olivia Newton-John.

Leon Tolstoi.

Bono.

Ayrton Senna.

Luis Buñuel.

Tchaikovsky.

Antonio Banderas.

Diego Maradona.

Antonio Gaudí.

Zinedine Zidane.

George Washington.

diego-maradona-2010jpg.webp Diego Maradona, uno de los famosos que nacieron bajo el signo de la Rata.

El calendario chino es un sistema fascinantemente preciso que no solo registra el tiempo, sino que también se utiliza como herramienta para la adivinación. La característica única de este calendario es que toda la información sobre el tiempo –año, mes, día y hora– se presenta en relación con los cinco elementos: metal, agua, madera, fuego y tierra, a los que se considera los componentes básicos de todo en el universo. Así, la relación entre estos cinco elementos permite predecir con precisión la suerte de cada persona, y, por lo tanto, es posible emplear este conocimiento para aumentar la buena suerte y minimizar la mala suerte en la vida.

En su infancia, Ludovica Squirru recibió una educación basada en la cultura oriental. En su biografía, se consigna que estudió astrología Dharma con el profesor Wang, seguido de otro curso de I Ching en el Himalaya Institute de Nueva York y realizó estudios sobre El libro de los cambios con el profesor Juan Flesca, especializado en Filosofía Oriental.