Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru para abril

No importa qué tan grande sea la montaña que deba cruzar, la rata siempre podrá confiar en su familia, algo complicado, sobre todo para las ratas nacidas durante el siglo anterior y que aún tienen muy metida la idea de que lo que hacen las define espiritualmente. Si continúan por ahí, se peredrá el gozo de convivir mejor con quienes trabaja y con aquellos a quienes ama.

Búfalo

El mes pasado fue de obstáculos y en muchos casos, mala salud, pero este mes de dragón traerá libertad de movimiento y mejores defensas físicas. Es posible que consiga pagar alguna deuda, que logre que su solidaridad sea bien apreciada y el amor bien correspondido, con uno que otro detalle romántico.

Sin embargo, deberá poner atención en su salud estomacal, ya que hay riesgo de infecciones, en particular para los búfalos nacidos en los trópicos. Su mente estará clara: hasta los nenes de 2021 tendrán reflexiones que sorprenderán a más de un adulto, y valdrá la pena hacerles caso.

Tigre

El doble dragón viene positivo y negativo; trae una vida social mucho más activa que en otros años, cosa buena para los tigres jóvenes, incluso para muchos cachorros tigre de 2022, que ya son influencers en algunas redes sociales.

El tigre que más va a disfrutar este momento será el de 1974, porque necesita distraerse seguido de cerca por el de 1998. Pero para los tigres de 1962 y 1950, las visitas serán al doctor o al terapeuta, porque estarán malhumorados sin razón debido al exceso de energía madera del mes, o también podrían padecer de sus articulaciones por esa misma energía excedente.

Ludovica 3.jpg Ludovica Squirru analiza cómo abril impactará en tu vida, desde el amor y la salud hasta las finanzas y las relaciones familiares.

Conejo

De nuevo sube la energía madera, que es la culpable de que el conejo esté tan enojado todo el tiempo. Para bajar esa energía tendrá que echar mano a alguna alquimia taoísta y hacer actividades que involucren, con las medidas de seguridad apropiadas, las energías metal, tierra y fuego; convivir con personas del año del mono, hacer artesanías con materiales metálicos sin afilar, criar gallinas y otras aves, jugar juegos de mesa y de video, meditar, ir a terapia y poner en orden la casa. También deberá evitar la convivencia con gene poco razonable, incluso con algunos chicos y animales maleducados.

Dragón

Las energías se calmarán un poco durante este mes, y eso ayudará a resolver el día a día con mayor calma. Su mente estará clara, libre de polvo y paja. Podrá entregarse de lleno a los asuntos que quiera resolver o las disciplinas que aspira a dominar.

También tendrá buena pinta, así que seguirá el efecto magnético que tantos problemas le consiguió el mes pasado, pero que este mes atraerá posibilidades amorosas. Su sex appeal se elevará, así como sus oportunidades laborales o en la escuela; sin embargo, necesitará mejorar su conciencia y su simpatía, para no lastimar a quienes caigan rendidos a sus pies.

Serpiente

En el mes del dragón reinará un fervor amoroso general, pero las serpientes no comprenderán bien los mensajes y muchas querrán estar solas y no complicarse la existencia, pero las serpientes más jóvenes, en especial las mujeres y serpientes con más polaridad yin, se sentirán defraudadas por la vida.

Esa fluctuación entre "dejame sola" y "no me dejes" será una constante molesta que afectará terceros, por lo que se les sugiere medir sus palabras y hacer terapia, porque si no los cambios amorosos que sufra este mes podrían dejar una racha de serpientes entristecidas que duraría al menos doce años.

Caballo

poco la buena suerte en el amor que gozó durante el mes conejo, pero la serpiente respaldará la energía del caballo hasta llegada la segunda mitad del mes. Es importante que los caballos ejerciten una mejor responsabilidad afectiva, para no dejar un reguero de corazones rotos a su paso.

Los potros de 2014, en cambio, llegarán a la etapa que la timidez les provocará una confusión feroz, sobre todo si los obligan a bailar o les preguntan si ya tienen novio o novia. Estarán agitados, lo cual es normal; mejor dejarlos en paz.

Cabra

La combinación de energías trae mal de amores, sobre todo a las mujeres cabra y a quienes tengan mucho yin en sus cartas natales. No les quedará más que evadir situaciones en las que estén vulnerables y evitar exponerse a circunstancias dolorosas, por lo tanto, no se recomienda iniciar romances porque terminarán muy pronto.

Para las cabras de 1943, 1955 y hasta los chicos de 2015, el corazón roto podría ser muy literal. Paralelo a ello, deberían evitar situaciones estresantes y ejercicios intensos como trabajar más de ocho horas al día y jugar al fútbol o correr maratones sin un entrenamiento previo adecuado.

Mono

La energía del dragón mensual frenará un poco la energía de la serpiente anual, lo cual le da una oportunidad para hacer los cambios que quería realizar durante el mes anterior. La combinación de energías entre el mes y el año ayudará también a que familiares y colegas dejen que concrete metas en paz, por lo que podrá concentrarse mejor y tal vez sea capaz de descubrir o inventar algo, cosa más probable entre los monos dedicados a la ingeniería, la ciencia o la filosofía.

Incluso los monos jóvenes de 2004 y 2016 tendrán mucho que aportar, y hay que ponerles atención a lo que compartan a los demás.

Gallo

El gallo, sobre todo los nacidos antes de este siglo, s sentirán tentados a convertirse en maestros místicos o en tutores sobre cuanto tema novedoso se ponga de moda, pero recomendamos prudencia.

Aún cuando haya mucha demanda para lo místico, los jóvenes de hoy en día son más críticos y aunque el gallo conozca con maestría cualquier tema y tenga en sus manos todas las verdades del universo, podría perder credibilidad o su verdadero camino. Le irá mejor en los campos de la psicología o en las prácticas de meditación y filosofía seculares que, aunque no son tan llamativas o esotéricas, le brindarán paz mental.

Perro

El mes dragón choca con su propio signo. En combinación con el año de la serpiente, el perro se sentirá abrumado y sin energía, pero querrá arreglar problemas propios y ajenos antes de que empeoren.

Se le recomienda no enfrascarse con ningún proyecto novedoso porque no tendría tiempo más adelante para llevarlo a cabo y solo pondría en entredicho su reputación. Deberá también evitar cualquier cambio, desde cortarse el pelo hasta firmar contratos o iniciar relaciones, sobre todo si son contratos de confidencialidad. También deberá evitar inversiones que no hayan sido analizadas por profesionales.

Chancho

El mes del dragón bloqueará los efectos de la serpiente durante la segunda mitad del mes, y conforme pasen los días se sentirá mucho más tranquilo, la tendencia al enojo y el egoísmo irá bajando, dejándolo con sentimientos de culpa que deberá manejar por medio de meditación y terapia.

Mejorará su capacidad para la introspección, por lo que tiene la oportunidad para analizar su capacidad para la empatía, comprometiéndose más en mejorar su entorno y en particular, su propia casa. La decoración, la pintura y las artes en general lo ayudarán a mantener en un nivel mejor su humor y su salud.