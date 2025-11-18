La mejor forma de sacar la grasa del horno sin usar vinagre ni bicarbonato
Aquí te ofrecemos una guía con lo necesario para lograr sacar la grasa del horno y las asaderas. ¿Cuáles son los productos aconsejables para tal fin?
Tras disfrutar de una rica comida como una carne o un pollo al horno con papas, sobreviene una tarea doméstica que puede acarrear dificultades. ¿De qué manera desengrasar correctamente los utensilios empleados en la cocción? En este informe, te acercamos una guía con lo necesario para lograr sacar la grasa del horno y las asaderas.
Es importante señalar que una correcta limpieza puede ayudar a prevenir obstrucciones en la cocina, puesto que la acumulación de grasa puede bloquear la campana extractora, afectando de ese modo su capacidad para eliminar humos y vapores. Además, claro, la acumulación de grasa puede conllevar suciedad y también la aparición de bacterias en la cocina.
Los productos de limpieza que contienen ingredientes naturales como el ácido cítrico son los más eficaces para desengrasar el horno y las asaderas. Entre ellos, pueden mencionarse a los limpiadores de hornos, limpiadores de vajillas –detergentes- y limpiadores de metales.
De acuerdo a lo manifestado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los productos que contienen ingredientes naturales como el ácido cítrico son seguros para la salud y el ambiente, sobre todo en espacios donde se manipulan alimentos.
Para mantener limpios tanto el horno como las asaderas, es recomendable atender ciertas recomendaciones:
- Realizar una limpieza –preferentemente con agua caliente, que ayuda a remover la grasa- luego de cada uso, o al menos una vez por semana si es que se cocina con una frecuencia significativa.
- Ubicar artículos como bandejas, papel aluminio o láminas protectoras para evitar que los líquidos caigan en la base del horno.
- Una vez efectuada la limpieza, ventilar bien la cocina y el horno para así evitar acumulación de humedad.
Una vez utilizado el horno, se deje enfriar durante un tiempo no menor a 30 minutos. Luego, con una esponja con detergente deberá limpiarse toda la superficie interior del horno. Por último, terminar la acción repasando la superficie con un trapo limpio y seco (al sistema europeo).
Por otra parte, más allá de los productos mencionados más arriba, también es posible recurrir a productos caseros para remover la grasa del horno y las asaderas:
- Bicarbonato de sodio: contiene propiedades abrasivas y antibacterianas, lo que lo hace ideal para eliminar la grasa adherida en diferentes superficies de la cocina.
- Vinagre blanco o de manzana: amén de su poder desengrasante, funciona como desinfectante. Para utilizarlo, debemos mezclar el vinagre con agua y calentarlo. Luego, aplicar con esponja y enjuagar con agua fría.
- Jugo de limón: limpiador natural y excelente para eliminar la grasa. Se debe diluir el jugo de uno o dos limones en un litro de agua caliente y aplicar con una esponja.
- El poso de café -residuo que queda después de infusionar café molido, en grano, en cápsula o en la máquina de café- es ideal para superficies de platos y utensilios de cocina.
