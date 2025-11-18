En este artículo, te contamos todos los detalles sobre el accesorio que será tendencia este verano 2026 . ¿Adiós a la riñonera ?

Adiós riñonera, dejala en el placard: este es un mejor accesorio, más práctico y será tendencia en el verano

Si bien la riñonera es un accesorio muy popular y que comenzó a usarse hace miles de años (algunos indígenas americanos utilizaban una bolsa de piel de búfalo atada a la cintura junto a sus vestimentas), lo cierto es que –en el campo de la moda- vivió su auge entre fines de los años ochenta y mediados de los años noventa. En la actualidad, no son pocos los especialistas que consideran que se trata de un accesorio “pasado de moda”. En este artículo, te contamos todos los detalles sobre el accesorio que será tendencia este verano 2026 .

Cabe destacar que, hoy en día, la riñonera forma parte de cierta "moda retro". Y es por este motivo que afamados diseñadores como Klofy, Gucci, Reebok, Prada, The North Face o Louis Vuitton lanzaron varios modelos al mercado.

El accesorio que marcará tendencia en el verano 2026 será el clásico morral . ¿Sus ventajas? Es cómodo, cuenta con espacio para todo lo que se necesita guardar y agrega un indiscutible toque canchero a cualquier outfit. ¿Adiós a la clásica riñonera?

mkt-38446_2-71ce50287bd7c3ce9e17445921247658-1024-1024

Es sabido que el morral es un accesorio unisex, que puede utilizarse en distintas ocasiones. Claro que la gama de precios de los morrales es muy amplia: en nuestro país pueden conseguirse desde 12 o 15 mil pesos hasta 50 mil pesos.

Uno de los puntos fuertes del morral –en comparación con la riñonera- es que es más práctico: en él se pueden llevar desde el teléfono celular, la billetera o las llaves hasta una botellita con una bebida isotónica o de agua en un día de calor, sin por ello perder el estilo. Otra cualidad es que el morral se adapta a la perfección a todos los géneros y edades, y se presenta en muchas versiones y materiales: de lona, cuero, colores vibrantes o neutros, con estampas o lisos.

Cuáles son los tipos de morrales más elegidos en la actualidad:

Morrales casuales:

Hechos de materiales como lona o poliéster, son ideales para el uso diario o actividades informales.

Morrales de cuero:

Con un aspecto más elegante, son perfectos para ocasiones formales o para combinar con looks sofisticados.

Morrales deportivos:

Diseñados con materiales resistentes al agua y correas acolchadas, son ideales para actividades físicas o al aire libre.

Morrales antirrobo:

Incluyen características de seguridad, como cierres ocultos o materiales anti-cortes, para proteger tus pertenencias.

Morrales artesanales:

Confeccionados a mano con técnicas tradicionales, suelen tener diseños únicos y son populares en regiones con una fuerte cultura artesanal.

Fo282GBXsAAZ682 El accesorio que marcará tendencia en el verano 2026 será el clásico morral.

De cara al verano 2026, el morral puede ser muy útil en las siguientes actividades: