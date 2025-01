Estas son las tendencias de 2025 que cambiarán el mundo

Desde el regreso de la Edad Media hasta el auge del pandán y las criptomonedas, The New York Times presenta sus predicciones más inusuales para el año.

Con el inicio de un nuevo año, The New York Times presentó una serie de predicciones sobre las tendencias que podrían dominar 2025. A diferencia de los típicos análisis serios, estas especulaciones incluyen un enfoque lúdico, sugiriendo cambios en hábitos, estilos y productos que, aunque parecieran inverosímiles, podrían convertirse en realidades masivas.

La Edad Media vuelve a la moda

Este año, la nostalgia por épocas pasadas podría estar lista para invadir la cultura popular. Callie Holtermann, reportera de The New York Times, señaló un posible renacer del interés por la Edad Media. La tendencia podría surgir como una forma de escapar de las presiones modernas, buscando un regreso a tiempos más simples, o incluso, por qué no, a un estilo de vida más rudo.